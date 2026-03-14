La Guardia Civil desmantela en Murcia un grupo que suministraba gasolina a pateras taxi y narco lanchas

En Águilas (Murcia), la Guardia Civil desarticuló un grupo delictivo dedicado al conocido 'petaqueo', un método relacionado con el suministro de combustible de forma clandestina. Este iba dirigido a embarcaciones empleadas para el transporte irregular de personas, como narco lanchas y pateras taxi.

En la localidad, los investigadores del cuerpo de seguridad han detenido a cuatro de los integrantes como presuntos autores de los delitos de pertenencia a un grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas y robo de vehículos. Por otra parte, se incautaron 3.000 litros de gasolina junto a varios vehículos, dispositivos móviles y efectivo.

El proceso de investigación

El caso se inició en febrero, cuando la Guardia Civil sorprendió a varios jóvenes en la playa de El Saladar, término municipal de Águilas. Los implicados huyeron al ver a los agentes, mientras, presuntamente, llenaban el tanque de una embarcación próxima a la costa.

Los guardias civiles localizaron en la zona dos turismos y un camión, que constaba como sustraído, y donde se almacenaban los 3.000 litros de gasolina en su interior. Estaban repartidos en garrafas o 'petacas' listas para transportar y hacer un suministro rápido.

En los inicios de la operación, los investigadores pudieron constatar que se encontraban detrás de una red organizada dedicada a dar apoyo logístico a embarcaciones tipo pateras taxi y narco lanchas que procedían del norte de África. Se les facilitaba el combustible por vía terrestre y marítima para garantizar sus trayectos.

Qué es el 'petaqueo'

Es una práctica que forma parte de la logística de las redes de tráfico de personas y narcotráfico. La función de los 'petaqueros' es suministrar carburante a embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas o personas, como narco lanchas y pateras taxi.

Los grupos criminales que se dedican a esto inician la actividad con una gran adquisición de grandes cantidades de carburante y lo almacenan en garrafas de gran tamaño a las que se les denomina petacas. Después de ello, el carburante se pone a disposición de las redes de narcotráfico o de tráfico de personas. Se distribuye tanto en el mar a millas de la orilla, como en línea de costa por medio de embarcaciones que ejercían de gasolineras flotantes.

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