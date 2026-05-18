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Un hombre de 45 años mata a su madre a puñaladas en Lugo

Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar el pasado domingo. La mujer presentaba heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo

Hospital Universitario Lucus Augusti de LugoSergas

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Úrsula Lorenzo
Publicado:

Un hombre de 45 años con trastornos psiquiátricos ha matado a su madre a puñaladas en Lugo. La víctima fue trasladada al hospital, pero nada se pudo hacer por su vida. La víctima, de 78 años, falleció tras varias horas debatiéndose entre la vida y la muerte.

El suceso tuvo lugar el domingo a mediodía en una vivienda situada en la Praza de Bretaña, en pleno centro de la ciudad de Lugo. La Policía Nacional ha abierto una investigación y continúa recabando pruebas y analizando lo sucedido, aunque la principal hipótesis es la que relaciona los hechos con los antecedentes psiquiátricos del presunto agresor.

Se trata del hijo de la víctima, de 45 años y que, por el momento, permanece ingresado bajo vigilancia en el área de Psiquiatría del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), a la espera de pasar a disposición judicial.

La mujer vivía con su marido y su hijo, el presunto agresor

Madre e hijo vivían en el domicilio familiar, junto con su marido y padre, respectivamente. Según las primeras investigaciones, los agentes descartarían en estos momentos la existencia de un móvil concreto que desencadenase la agresión, más allá de un posible brote relacionado con la enfermedad mental que padecería el detenido desde hace años. También se analiza la influencia que pudo tener el tratamiento farmacológico que estaba recibiendo.

Fue el padre, y esposo de la víctima, quien dio la voz de alarma cuando regresó a su casa y se encontró a su mujer tendida en el suelo y con graves heridas. Había sido atacada en distintas partes del cuerpo con un arma blanca, por lo que presentaba graves lesiones que la llevaron directamente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Lugo. El pronóstico era muy grave y finalmente, pese a los esfuerzos médicos, nada se pudo hacer por salvarle la vida. Este lunes falleció.

La Policía localizó al presunto agresor cerca de la estación de autobuses

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a la vivienda, el sospechoso ya había abandonado el lugar. La policía no tardó demasiado en localizarlo cerca de la estación de autobuses. Debido al estado en el que se encontraba, el hombre también tuvo que recibir asistencia sanitaria antes de ser detenido.

Las autoridades judiciales han confirmado que el arrestado no pasará todavía a disposición judicial, a la espera de valorar su estado mental. El caso permanece bajo secreto de sumario aunque, como es habitual en estas situaciones, habrá que determinar si el hombre se encuentra en condiciones de poder prestar declaración.

Los restos mortales de la mujer están siendo velados en Lugo y el funeral tendrá lugar este martes.

El presunto agresor permanece ingresado mientras se evalúa su estado mental.

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