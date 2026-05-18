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Día de los Museos

Entradas gratuitas, conciertos y actividades por el Día Internacional de los Museos

Hoy 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y por este motivo muchos de ellos tendrán una jornada con actividades y conciertos, además de entradas gratuitas.

Los museos españoles celebran el Día de los Museos con talleres, conciertos y visitas a espacios cerrados al público

Hoy 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos | EUROPAPRESS

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Marta Cidancha
Publicado:

Desde 1977, cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Un día en el que la programación de muchos museos y espacios restringidos se basa en talleres, actividades y conciertos, este año bajo el lema de "Museos uniendo un mundo dividido".

Durante toda la jornada, el Museo Nacional del Prado ofrecerá acceso gratuito, con una programación que hace que aumente su papel como espacio de encuentro, reflexión y participación activa en la sociedad.

Por su parte, el Reina Sofía, ofrecerá doce horas de música en directo el viernes 22 de mayo, en el Patio del Edificio Nouvel y con entrada gratis de 9:00 a 23:00 horas. Nombres reconocidos como Zahara, La Tania o La Pegatina, entre muchos más, son los que participarán en el evento

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, también se une. De 10:00 a 19:00 horas se podrá visitar la colección permanente, la Colección Carmen Thyssen y exposiciones "Hammershoi". Además ha programado explicaciones en sala, visitas guiadas y un concierto de la Coral del Real Casino de Madrid.

La Galería de las Colecciones Reales hará visitas a espacios que normalmente están cerrados al público, y también hoy, la entrada al Palacio Real también será gratuita.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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