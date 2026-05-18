Tres bañistas, arrastrados por un golpe de mar en Tenerife con bandera roja en la orilla

No era una jornada de playa, a pesar de que había buen tiempo. El día soleado y fin de semana, pero el estado de la mar no invitaba a meterse en el agua. Sin embargo, hay quienes no obedecen a las indicaciones, pese a que la bandera roja ondeaba en la orilla advirtiendo del peligro. Tres personas decidieron acercarse a la orilla, justo en Playa Jardín, en el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife), cuando fueron alcanzados por las olas. El fuerte oleaje y las corrientes comenzaron a complicarle la situación a uno de los hombres de 21 años y a una mujer de 20. Las olas empezaron a golpearlos en zona rocosa.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta de urgencia y se activaron los recursos de seguridad. Según publican los socorristas de la playa en redes, @socorristaspuerto, la intervención de los vecinos y de otros bañistas fue clave para el rescate y evitar una tragedia, antes de que llegasen los servicios de emergencia. Tuvieron que tirar el aro salvavidas para poderlos sacar del agua. Después precisaron asistencia sanitaria. Uno de ellos logró rescatar a la mujer afectada.

El momento inicial de la asistencia, presentaba varias contusiones de carácter leve, por lo que la asistió una ambulancia de soporte vital básico del SUC. Los otros dos bañistas pudieron salir por sus propios medios, pero uno de ellos, de 21 años presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico moderado. Se le trasladó en una ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue de la misma ciudad turística.

Veinte personas ahogadas en Canarias en lo que va de año

Sólo en los cuatro primeros meses de 2026, 20 personas han fallecido ahogadas en aguas de Canarias. El 90 % entraron al mar con alerta o prealerta.

Se superan así las registradas en el mismo período del pasado 2025, que fueron 19 fallecidos. Son datos de la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'. De las personas que perdieron la vida, catorce fueron varones y seis mujeres.

Por nacionalidades, nueve de los fallecidos identificados fueron extranjeros: alemanes (2); estadounidense (1); venezolano (1); belga (1); noruega (1); sin nacionalidad especificada (3) y españoles (3). Y por islas, Tenerife continúa a la cabeza con nueve muertes; Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro le siguen con tres cada una; Lanzarote y La Gomera registraron un fallecido respectivamente y La Palma y La Graciosa ninguna.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.