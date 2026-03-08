Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Atacan con cuchillos y una pistola de aire caliente a una mujer de 26 años en San José Artesano de Abarán, en Murcia

La mujer habría acudido a un punto habitual de menudeo y habría sido agredida por un individuo que habría perpetrado varios disparos con una pistola de aire comprimido.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Cuatro personas han atacado con cuchillos y una pistola de aire comprimido este domingo a una mujer de 26 años en la pedanía de San José Artesano de Abarán, en Murcia.

Según han revelado fuentes de la Guardia Civil, la mujer ha requerido asistencia del 061 tras la agresión con cuchillos y lo que inicialmente se creyó un arma de fuego.

La Guardia Civil aclaró, posteriormente, que las heridas fueron causadas por una pistola de aire comprimido y que la víctima sufrió lesiones leves. Tras recibir atención médica en el lugar, la mujer fue trasladada al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza para otra evaluación adicional.

El caso continúa bajo investigación por la Guardia Civil, que trabaja para esclarecer las circunstancias de la agresión. Hasta el momento no se ha informado si los agresores han sido identificados.

Según adelanta Onda Regional de Murcia, al parecer, la mujer habría acudido a un punto habitual de menudeo y, tras una discusión cuyas causas no han trascendido, habría sido agredida por un individuo que habría perpetrado varios disparos con una pistola de aire comprimido.

