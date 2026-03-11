Muere una menor de 15 años al caer desde un edificio en Molina de Segura, Murcia

Una menor de 15 años ha perdido la vida en Molina de Segura, Murcia, al caer desde un edificio.

La Policía investiga las causas de la tragedia y, por ahora, las primeras hipótesis descartan la participación de más personas en su fallecimiento.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de este miércoles. Rápidamente, efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional se han desplazado hasta la calle Jesuita José Hernández, pero no han logrado salvar la vida de la menor.

