Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Policía Nacional

Muere una menor de 15 años al caer desde un edificio en Molina de Segura, Murcia

La Policía Nacional investiga las circunstancias de la tragedia. Las Primeras hipótesis descartan la participación de más personas.

Imagen de archivo de una ambulancia en Murcia

Imagen de archivo de una ambulancia en MurciaEFE

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Una menor de 15 años ha perdido la vida en Molina de Segura, Murcia, al caer desde un edificio.

La Policía investiga las causas de la tragedia y, por ahora, las primeras hipótesis descartan la participación de más personas en su fallecimiento.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de este miércoles. Rápidamente, efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional se han desplazado hasta la calle Jesuita José Hernández, pero no han logrado salvar la vida de la menor.

Es una noticia de última hora sobre la muerte de una adolescente en Molina de Segura, Murcia. Prueba a refrescar la página para obtener información actualizada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Golpe al tráfico ilegal de angulas en País Vasco: 27 kilos intervenidos en Aginaga

Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

Publicidad

Sociedad

Cinta transportadora de residuos

Hallan el cadáver de un hombre en una cinta trasportadora de residuos en Málaga

Niño pintando en una guardería

La Fiscalía investiga a tres trabajadoras por presuntos malos tratos a bebés en una guardería de Getxo

Imagen de archivo de una ambulancia en Murcia

Muere una menor de 15 años al caer desde un edificio en Molina de Segura, Murcia

Fachada del Hospital Vall d’Hebron
Accidente

Tres menores heridos, dos de ellos graves, por la explosión de un experimento químico en una escuela de Porqueres

Lago de la Casa de Campo de Madrid
Macabro hallazgo

Aparece el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 11 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Hospital Virgen de la Luz, donde están ingresados.
NEGLIGENCIA

De quitarle un cálculo biliar a morir tras inyectarle una sustancia a la que era alérgico: la denuncia de una familia en Cuenca

La familia de Julián Ante pide justicia por una muerte que se podría haber evitado tras la advertencia del anestesista al cirujano de la alergia que presentaba el paciente al contraste yodado, tal y como figuraba en los informes médicos.

Desaparecida Badajoz: Francisca Cadenas

Los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas se acogen a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto de sumario

Incendio en Miranda de Ebro

Se entrega el autor del incendio, expareja de una de las tres mujeres fallecidas en Miranda de Ebro

Zona en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz

La CIAF sobre el accidente de tren en Adamuz: Entre el descarrilamiento del Iryo y el choque con el Alvia pasaron 15 segundos

Publicidad