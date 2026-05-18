Noticias de hoy, lunes 18 de mayo de 2026

Juanma Moreno saca "sobresaliente" en las elecciones de Andalucía con una victoria incontestable, pero no la "matrícula" que buscaba para no tener que atender a Vox.

El PP gana en Andalucía, pero no alcanza la mayoría

Victoria incontestable, pero también incómoda para el Partido Popular. Juanma Moreno se queda a dos escaños de la mayoría absoluta. No alcanza la cifra mágica de los 55. Tendrá que afrontar lo que no quería, negociar con Vox para seguir al frente de la Junta de Andalucía.

Batacazo histórico del PSOE

Hundimiento histórico de María Jesús Montero. Es el peor resultado de los socialistas en Andalucía. Caen dos escaños, se quedan en 28. Empeoran el que ya era su suelo electoral. No llegan al 23% de los votos, la estrategia de Sánchez de lanzar a sus ministros a la conquista de los territorios vuelve a darse de bruces con la realidad de las urnas.

Vox, se hace necesario

Vox apenas crece pero gana poder porque ahora son determinantes para la formación del nuevo gobierno. Su llamada 'prioridad nacional' será el pilar de la negociación con los populares. En la izquierda, Adelante Andalucía multiplica por cuatro sus escaños, consigue 8, y adelanta a la coalición Por Andalucía donde se integran Sumar y Podemos.

Trump vuelve a amenazar a Irán

Trump amenaza al régimen de Irán. Lo ha hecho en su red social. Parece que Trump está cansado de esperar. "¡El tiempo apremia!", dice. Mete prisa, pero las negociaciones están estancadas. Mientras, el precio del barril de petróleo no deja de crecer.

El MV Hondius llega a su destino final

El Hondius a punto de atracar en Róterdam. La travesía del crucero del Hantavirus llega a su fin. En el barco, van el cuerpo de un pasajero fallecido, 25 miembros de la tripulación y dos sanitarios que serán sometidos a una prueba PCR a su llegada. Serán aislados en estas cabinas temporales. Después, el barco será desinfectado.

Brutal paliza a una menor de 14 años

Brutal agresión de varias jóvenes a una menor de 14 años. Es un vídeo grabado por otros jóvenes con sus teléfonos móviles. Ninguno intenta ayudar, ni poner fin a la agresión. Ha ocurrido en Lleida. De nuevo, a debate, la preocupación por la violencia entre los adolescentes.