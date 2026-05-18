Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 18 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 18 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 18 de mayo de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Juanma Moreno saca "sobresaliente" en las elecciones de Andalucía con una victoria incontestable, pero no la "matrícula" que buscaba para no tener que atender a Vox.

El PP gana en Andalucía, pero no alcanza la mayoría

Victoria incontestable, pero también incómoda para el Partido Popular. Juanma Moreno se queda a dos escaños de la mayoría absoluta. No alcanza la cifra mágica de los 55. Tendrá que afrontar lo que no quería, negociar con Vox para seguir al frente de la Junta de Andalucía.

Batacazo histórico del PSOE

Hundimiento histórico de María Jesús Montero. Es el peor resultado de los socialistas en Andalucía. Caen dos escaños, se quedan en 28. Empeoran el que ya era su suelo electoral. No llegan al 23% de los votos, la estrategia de Sánchez de lanzar a sus ministros a la conquista de los territorios vuelve a darse de bruces con la realidad de las urnas.

Vox, se hace necesario

Vox apenas crece pero gana poder porque ahora son determinantes para la formación del nuevo gobierno. Su llamada 'prioridad nacional' será el pilar de la negociación con los populares. En la izquierda, Adelante Andalucía multiplica por cuatro sus escaños, consigue 8, y adelanta a la coalición Por Andalucía donde se integran Sumar y Podemos.

Trump vuelve a amenazar a Irán

Trump amenaza al régimen de Irán. Lo ha hecho en su red social. Parece que Trump está cansado de esperar. "¡El tiempo apremia!", dice. Mete prisa, pero las negociaciones están estancadas. Mientras, el precio del barril de petróleo no deja de crecer.

El MV Hondius llega a su destino final

El Hondius a punto de atracar en Róterdam. La travesía del crucero del Hantavirus llega a su fin. En el barco, van el cuerpo de un pasajero fallecido, 25 miembros de la tripulación y dos sanitarios que serán sometidos a una prueba PCR a su llegada. Serán aislados en estas cabinas temporales. Después, el barco será desinfectado.

Brutal paliza a una menor de 14 años

Brutal agresión de varias jóvenes a una menor de 14 años. Es un vídeo grabado por otros jóvenes con sus teléfonos móviles. Ninguno intenta ayudar, ni poner fin a la agresión. Ha ocurrido en Lleida. De nuevo, a debate, la preocupación por la violencia entre los adolescentes.

Un mes de la regularización: más de 200.000 solicitudes y el caos inicial ya superado

Largas colas para la regularización de migrantes

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 18 de mayo de 2026

Paliza Lleida

Brutal agresión a una menor de 14 años en Lleida: "¡Métele una patada. Métele. Métele patadas"

Efemérides de hoy 18 de mayo de 2026: Fallece Isaac Albéniz

Efemérides de hoy 18 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 18 de mayo?

Una ambulancia de Asturias
Asturias

Muere una mujer tras atragantarse con un trozo de solomillo en la comunión de su nieto en Asturias

VÍDEO: Ocho heridos en un aparatoso accidente entre un VTC, un turismo y un coche patrulla en Madrid
ACCIDENTE

VÍDEO: Ocho heridos en un aparatoso accidente entre un VTC, un turismo y un coche patrulla en Madrid

Policía Local de Ayamonte
SUCESOS

Socorren a un hombre que convulsionaba en un coche y acaba detenido con 35 gramos de cocaína

Al llegar al lugar para auxiliarlo, comprobaron que el individuo mostraba síntomas de encontrarse bajo los efectos de estupefacientes.

Una reyerta en el barrio madrileño de San Blas deja tres heridos por arma blanca, uno de ellos grave
Madrid

Tres heridos en una pelea con arma blanca por una reyerta en San Blas

Las víctimas presentan heridas en los costados y varios cortes.

Antena 3 Noticias

Un sintecho se instala, con televisor incluido, junto a un portal de San Sebastián generando inseguridad entre los vecinos

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 17 de mayo de 2026

Los cuerpos sin vida de un agente de la Guardia Civil, su mujer y su hijo han sido hallados con impactos por arma de fuego

Qué se sabe del crimen de Dolores, Alicante: el guardia civil habría matado a su mujer y a su hijo antes de suicidarse

Publicidad