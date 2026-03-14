La Guardia Civil inspecciona 150 tiendas de petardos en las Fallas de Valencia

El montaje de una 'Mascletá' en la plaza del Ayuntamiento de Valencia es tan rutinario de 1 al 19 de marzo, como los controles de la Guardia Civil. Todos los días a primera hora los agentes comprueban que la empresa pirotécnica encargada del disparo no supera la cantidad máxima de material explosivo permitido, que tienen los permisos al día y que el transporte utilizado cumple con las medidas pertinentes.

"La empresa tiene que tener autorización de la Delegación del Gobierno y el material explosivo se debe trasladar en vehículos especiales y por personas debidamente formadas", explica Fernando Sánchez, Teniente Coronel y jefe inspección armas y explosivos de la Guardia Civil de Valencia.

En los últimos años, los agentes rastrean redes sociales y envíos por mensajería para evitar el turismo pirotécnico. Hay forofos de la pólvora que llegan de otros países a Valencia para probar artefactos caseros. "Tenemos ciberpatrullas que hacen seguimiento en internet de personas que organizan quedadas para viajar en Fallas y probar sus artefactos", dice el Teniente Coronel Sánchez.

Se trata de ciudadanos, principalmente procedentes de Holanda y Alemania, que hacen explotar sus "bombas" en descampados alejados o aprovechando la oscuridad del cauce del Jardín del Turia. "No representan al colectivo fallero, ni al sector pirotécnico profesional", apostilla el agente Carlos, del equipo de inspecciones de la Guardia Civil.

En la presente campaña de Fallas la Guardia Civil ha inspeccionado 150 tiendas de venta de petardos de la provincia de Valencia. Los agentes revisan si los productos están homologados, que el negocio cumple con la edad de venta de cada petardo y hasta qué ocurriría si un intruso entra al almacén donde se pueden guardar 150kg de pólvora.

Pablo Rubio, vendedor de petardos, asegura que las tiendas de petardos son las principales interesadas en que la venta sea segura y legal. "No suele haber problemas, como mucho algún producto que no está catalogado", informa el agente Carlos.

Durante las inspecciones de este año, la Guardia Civil ha sancionado a 4 establecimientos y ha confiscado más de 300kg de material explosivo ilegal. Uno de los negocios almacenaba los petardos dentro de un vehículo.

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