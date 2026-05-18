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Detienen a una mujer por acuchillar mortalmente a su pareja en Salamanca

El personal sanitario, al llegar al domicilio, sólo pudo confirmar la muerte del varón tras la gravedad de las lesiones sufridas. La mujer estuvo en el sistema VioGén por maltrato de él.

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Muere un hombre de 51 años tras ser acuchillado por su pareja en SalamancaEuropa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un varón ha fallecido este lunes tras sufrir una agresión con un cuchillo en un domicilio de la calle Petunias, en Salamanca, según ha informado el centro de emergencias 112 Castilla y León.

El aviso se recibió en la sala de operaciones del 112 a las 6:30 horas a través de una llamada que alertaba de que un hombre había resultado herido tras ser agredido por parte de su pareja sentimental, una mujer, y se encontraba inconsciente en el interior de la vivienda. La mujer detenida este lunes en Salamanca por acuchillar mortalmente a su pareja estuvo en el sistema VioGén por maltrato de él, aunque ahora ya no constaba en este registro y no tenía ninguna medida de protección, según han informado.

Sólo pudieron confirmar su muerte

Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, la sala de operaciones recibió una llamada alertando sobre el suceso. Los alertantes indicaron que un hombre se encontraba inconsciente tras haber resultado herido con un cuchillo en la mencionada vía de la capital salmantina.

De inmediato, el centro de emergencias dio aviso del incidente a la Policía Local de Salamanca y al Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, se movilizó a Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil al lugar de los hechos para tratar de socorrer al herido.

A su llegada al domicilio, el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del varón a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas. Las fuerzas de seguridad se han hecho cargo de la intervención para esclarecer las circunstancias exactas de este suceso.

La mujer ha sido detenida

El caso, según la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, es una "agresión a un varón por parte de su pareja sentimental con resultado de muerte, al parecer con un cuchillo". Los sanitarios realizaron prácticas de reanimación al varón, pero se confirmaba el fallecimiento.

La mujer ha sido detenida a la espera de que pase a disposición judicial. Fuentes oficiales detallan que el varón había nacido en 1975 y la mujer en 1982. La investigación por parte de Policía Nacional sigue abierta.

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