El guardia civil acusado de matar a su ex pareja en Cambados pide "perdón humilde"

Así lo ha manifestado en su turno de palabra en la tercera y última sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Pontevedra, que ha sido especialmente tensa para el abogado de la defensa, Domingo Estarque, quien ha insistido varias veces a lo largo de su exposición final en que "todo acusado tiene derecho a una defensa" y ha pedido "respeto" a su profesión.

Durante la vista, después de escuchar como el abogado argumentaba que hasta el momento del crimen Jaime M.S. era "un guardia civil ejemplar", una familiar de la fallecida se ha puesto en pie y le ha gritado: "Mi hermana está enterrada en el cementerio", y luego ha abandonado la sala.

Solo unos minutos después, tras indicar el abogado que Jaime M.S. "pudo huir y no lo hizo", una amiga de Mari Luz se ha puesto en pie y le ha espetado al letrado: "Váyase a la mierda", tras lo que ha abandonado también la sala.

Así, algunos familiares y amigos no han estado presentes en el último turno de palabra del acusado, quien se encuentra en libertad desde el pasado mes de febrero al no renovársele en plazo la prisión provisional, cuando se ha puesto en pie y ha pedido "perdón humilde".

Además, ha dicho que estaba "totalmente arrepentido". "La condena no me la pone nadie, me la pongo yo", ha concluido.