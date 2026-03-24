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Las grietas amenazan al colegio público más antiguo de Sevilla: "Venimos con casco porque es peligroso"

Padres y alumnos se han concentrado en la puerta para denunciar la inseguridad del edificio, cuyo gimnasio lleva meses clausurado por riesgo estructural, así como parte de un aula de Infantil.

Las grietas amenazan al colegio público más antiguo de Sevilla

Las grietas amenazan al colegio público más antiguo de Sevilla

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Marta Álvarez
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Los alumnos del CEIP Altos Colegios de la Macarena, en Sevilla, han llegado hoy al cole con casco puesto. Quieren demostrar así la inseguridad que viven en el centro, ubicado en un edificio del siglo XIX, declarado Bien de Interés Cultural. "Es el colegio público más antiguo de Sevilla y hay una falta total de mantenimiento", se queja Belén Ortega, la presidenta del AMPA.

Aseguran que la situación es crítica. Todo empezó en noviembre del año pasado, con la aparición de grietas en el gimnasio, lo que motivó la intervención de los bomberos. Tras inspeccionar las instalaciones, los técnicos decidieron clausurar el espacio por riesgo estructural. Desde entonces, los alumnos no tienen donde hacer Educación Física.

Pero la lista de incidencias, nos dice la presidenta del AMPA, es larga "por la dejadez generalizada del edificio", por parte del Gobierno municipal. "En el colegio hay pérgolas en los patios con riesgo de desprendimiento, grietas en algunas aulas, cisternas que dejan de funcionar", se lamenta.

Un aula de Infantil con una esquina precintada

Son muchos los padres que temen que los niños puedan correr algún riesgo. Una de las clases de Infantil tiene una zona precintada al haber aparecido una grieta en el techo. "Una clase en la que hay menores de cinco años, con una brecha y que no puedan pasar por debajo, no es admisible", se queja un padre. "Vienes con el miedo de que les pueda caer algo encima", apunta otro.

Aulas a 38 grados en verano

A estas deficiencias estructurales, se suma otra reivindicación: el problema de la climatización, principalmente en los meses de calor en Sevilla cuando las aulas alcanzan los 38 grados. Denuncian que incluso los niños tienen que abandonar el aula y trasladarse al pasillo para refrescarse. Desde el AMPA se han instalado ventiladores, pero el sistema eléctrico está obsoleto y se sobrecarga con frecuencia, impidiendo su uso. Unas condiciones, denuncian, intolerables.

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Noticias de hoy, lunes 23 de marzo de 2026

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