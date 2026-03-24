Sanidad investiga una posible muerte por meningitis de una joven de 17 años en Denia

Una menor de 17 años ha fallecido este lunes en el Hospital de Denia con una sintomatología compatible con un cuadro de meningitis. Todavía no se ha confirmado que esta sea la causa del fallecimiento, ya que está pendiente de conocer el resultado de un análisis microbiológico.

Salud Pública ha activado el protocolo pertinente y está contactando con el entorno de la menor, rastreando todos sus contactos recientes, para el suministro de quimioprofilaxis.

Contagio por meningitis

Desde la administración autonómica han recordado que la meningitis se contagia principalmente a través de secreciones respiratorias, mediante tos, estornudos o besos. La joven había sido trasladada en una ambulancia desde una población cercana de la Marina Alta y falleció a las pocas horas.

Este posible caso ha tenido lugar mientras en Reino Unido hacen frente a un brote de meningitis que ha afectado hasta el momento a una treintena de jóvenes y ha causado la muerte a dos.

Segundo posible caso tras el de Badajoz

En Badajoz, un menor de 15 años murió el pasado vienes por una meningoencefalitis en el área de salud de Don Benito-Villanueva (Badajoz).

La Dirección General de Salud Pública informa que se trata de un tipo de meningitis que no precisa de vigilancia epidemiológica, ni la aplicación de un protocolo específico. También añaden que esta enfermedad no es de declaración obligatoria, según lo establecido por el Ministerio de Sanidad.

La meningitis es una enfermedad grave, caracterizada por inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal y afecta a unos 2,5 millones de personas y causa cerca de 250.000 defunciones anualmente, según la Organización Mundial de la Salud.

Reino Unido mantiene la vigilancia

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido mantiene abierta la investigación sobre el brote de meningitis B detectado en Kent. Según los últimos datos registrados hasta las 12:30 horas del 22 de marzo se han contabilizado 20 casos confirmados por laboratorio y otras 9 notificaciones que siguen bajo análisis, lo que eleva a 29 el total de casos investigados.

Desde la agencia sanitaria británica insisten en que el riesgo para la población general continúa siendo bajo, aunque mantienen un seguimiento estrecho de la situación junto con el sistema sanitario público británico y las autoridades locales.

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