Piden más de 123 años de prisión para los tres acusados del asesinato de Borja, el hermano de Begoña Villacís

Han pasado casi dos años del asesinato de Borja Villacís y la fiscalía establece una suma de penas de más de 123 años para los tres acusados. Se les suman varios delitos a cada uno, 22 años por asesinato, 13 por asesinato en tentativa, dos años por tenencia ilícita de armas y por falsedad documental un año y nueve meses.

El 4 de junio de 2024 salieron tres personas de un vehículo en la carretera de Fuencarral a Alcobendas y dispararon a otro coche en el que se encontraba la víctima. Villacís, era un histórico del movimiento ultra madrileño, con un alarga lista de antecedentes policiales por delitos de desorden público, lesiones contra la libertad individual, narcotráfico y blanqueo de capitales.

Tanto la víctima como los acusados cuentan con un amplio historial por su vinculación a Ultras Sur y grupos neonazis madrileños, además de tráfico de drogas. Kevin Pastor, de 27 años, es el que peor pena podría tener según el tribunal del jurado, porque suma un delito más de intento de homicidio. Además del fallecido, disparó en dos ocasiones al acompañante durante el enfrentamiento que tuvieron ambos grupos. Borja y sus dos acompañantes fueron al encuentro porque uno de ellos, David, era el que había tenido problemas con Kevin por quemarle el coche. Borja y Luis, el otro acompañante que iba en el coche, fueron de mediadores y al final son los que salieron peor parados

Los otros dos acusados son la madre de Kevin de 54 años, que era la que conducía el coche y el tercer implicado, Ismail, un marroquí de 20 años. Kevin fue encontrado y arrestado poco después del suceso en Yuncos (Toledo) en la localidad donde pertenecían (él y su madre) a un clan narcos.

Su madre, María José, fue capturada tras ser grabada en una carretera de Fuencarral, cambiando las matrículas para huir e Ismail, conocido como el "Morito" fue encontrado y detenido en casa de su madre.

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