Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cataluña

La Justicia europea rechaza paralizar la eutanasia de Noelia tras la petición de su padre

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala el proceso tras casi 20 meses de bloqueo por los recursos presentados por su padre.

El TEDH rectifica a favor de Italia en el tema de los crucifijos

Sede del TEDHantena3.com

Publicidad

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado paralizar la eutanasia de Noelia, una joven que lleva casi 20 meses esperando el aval definitivo para acceder a la muerte asistida, frenada hasta ahora por los recursos judiciales impulsados por su padre.

Noelia tenía reconocido un 67 % de discapacidad por problemas de salud mental, derivados de un trastorno límite de la personalidad. El 4 de octubre de 2022 intentó suicidarse lanzándose desde un quinto piso. Desde entonces permanece ingresada en un hospital tras sufrir una grave lesión medular que le impide moverse de cintura para abajo y le provoca dolores intensos.

Según recoge el fallo, «la paciente formalizó la voluntad de iniciar el procedimiento de eutanasia mediante dos peticiones expresas (10.4.2024 y 25.2.2024)», realizadas más de un año después del intento de suicidio y de la consolidación de su paraplejia, calificada de «irreversible».

Contra la voluntad de su padre

El expediente fue evaluado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, órgano competente para autorizar la prestación. Tras elevarse al pleno, sus 19 miembros acordaron por unanimidad emitir un informe favorable.

La eutanasia estaba prevista para el 2 de agosto de 2024, pero quedó suspendida después de que el padre de la joven presentara una demanda en el juzgado, con el respaldo de la asociación Abogados Cristianos. La organización ha mantenido la vía judicial con nuevas iniciativas en las últimas semanas, entre ellas la petición de que se obligue a la paciente a recibir tratamiento psiquiátrico. Fuentes médicas consideran esta solicitud «delirante», al asegurar que la joven ha contado con seguimiento psicológico durante todo el proceso.

La decisión del TEDH supone un nuevo respaldo al procedimiento y podría marcar el final de un largo recorrido judicial. Hasta ahora, tanto el equipo médico como las distintas instancias que han analizado el caso, incluido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, han avalado el derecho de Noelia a acceder a la eutanasia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los divorcios disminuyen pero... ¿por dinero o por amor?

Una pareja paseando por la calle

Publicidad

Sociedad

Investigan una posible muerte por meningitis de una joven de 17 años en Denia

Sanidad investiga una posible muerte por meningitis de una joven de 17 años en Denia

El TEDH rectifica a favor de Italia en el tema de los crucifijos

La Justicia europea rechaza paralizar la eutanasia de Noelia tras la petición de su padre

Crimen de Borja Villacís

Piden más de 123 años de prisión para los tres acusados del asesinato de Borja, el hermano de Begoña Villacís

Imagen de archivo de la Guardia Civil
Almería

Muere una mujer y un hombre resulta herido por una bala tras un tiroteo en un cortijo de Pechina, Almería

El Ayuntamiento de Santander entrega a la jueza la documentación requerida sobre El Bocal
Justicia Santander

La jueza responsabiliza al Ministerio de Transición Ecológica del mantenimiento de la pasarela de Santander

Agentes de la Policía Nacional en Valencia
MADRID

Una alerta de suicidio de una menor permite identificar en menos de 24 horas a un ciberacosador en Madrid

El acosador se hacía pasar por menor de edad a través de las redes sociales y obtenía imágenes íntimas de las víctimas para luego amenazarlas con publicarlas si no quedaban con él.

Presidente de Adif
Adamuz

El presidente de Adif, sobre el accidente de Adamuz: "No he visto ningún papel donde ponga que hemos cometido ningún delito"

Luis Pedro Marco de la Peña ha comparecido este martes en la Comisión de Transportes del Congreso.

Antena 3 Noticias

Atresmedia, reconocida con el premio 'Amigo del Autismo' 2026 por su compromiso con la sensibilización

Noticias de hoy, martes 24 de marzo de 2026

Noticias de hoy, martes 24 de marzo de 2026

Una pareja paseando por la calle

Los divorcios disminuyen pero... ¿por dinero o por amor?

Publicidad