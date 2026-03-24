La Justicia europea rechaza paralizar la eutanasia de Noelia tras la petición de su padre

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado paralizar la eutanasia de Noelia, una joven que lleva casi 20 meses esperando el aval definitivo para acceder a la muerte asistida, frenada hasta ahora por los recursos judiciales impulsados por su padre.

Noelia tenía reconocido un 67 % de discapacidad por problemas de salud mental, derivados de un trastorno límite de la personalidad. El 4 de octubre de 2022 intentó suicidarse lanzándose desde un quinto piso. Desde entonces permanece ingresada en un hospital tras sufrir una grave lesión medular que le impide moverse de cintura para abajo y le provoca dolores intensos.

Según recoge el fallo, «la paciente formalizó la voluntad de iniciar el procedimiento de eutanasia mediante dos peticiones expresas (10.4.2024 y 25.2.2024)», realizadas más de un año después del intento de suicidio y de la consolidación de su paraplejia, calificada de «irreversible».

Contra la voluntad de su padre

El expediente fue evaluado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, órgano competente para autorizar la prestación. Tras elevarse al pleno, sus 19 miembros acordaron por unanimidad emitir un informe favorable.

La eutanasia estaba prevista para el 2 de agosto de 2024, pero quedó suspendida después de que el padre de la joven presentara una demanda en el juzgado, con el respaldo de la asociación Abogados Cristianos. La organización ha mantenido la vía judicial con nuevas iniciativas en las últimas semanas, entre ellas la petición de que se obligue a la paciente a recibir tratamiento psiquiátrico. Fuentes médicas consideran esta solicitud «delirante», al asegurar que la joven ha contado con seguimiento psicológico durante todo el proceso.

La decisión del TEDH supone un nuevo respaldo al procedimiento y podría marcar el final de un largo recorrido judicial. Hasta ahora, tanto el equipo médico como las distintas instancias que han analizado el caso, incluido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, han avalado el derecho de Noelia a acceder a la eutanasia.

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