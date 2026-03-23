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Los audios previos al apagón señalan fallos en la red comunicados a Red Eléctrica hasta 12 días antes

Conversaciones revelan avisos a Red Eléctrica por oscilaciones antes del colapso.

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Los audios previos al apagón señalan fallos en la red comunicados a Red Eléctrica hasta 12 días antes | atresplayer

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Las comunicaciones mantenidas entre compañías eléctricas y Red Eléctrica en los días previos al apagón del 28 de abril reflejan que el sistema registraba alteraciones relevantes antes del colapso. Los audios, incorporados a la comisión del Senado que investiga el incidente, muestran advertencias reiteradas sobre fluctuaciones en la red y apuntan a causas identificadas por el operador.

El 26 de abril, dos días antes del apagón, una empresa contactó con Red Eléctrica para trasladar su preocupación por el comportamiento del sistema. "Llamaba para ver que pasa, porque estamos teniendo un montón de oscilaciones", expone uno de los interlocutores. Desde el centro de control, la respuesta fue directa: "Sí, es por problemas de la fotovoltaica".

Una conversación anterior, fechada el 16 de abril, recoge un diagnóstico en la misma línea. "Estamos sufriendo picos de tensión que nos están obligando a regular en todas las subestaciones", advierte una compañía. La contestación del operador añade otro elemento: "Es porque apenas hay nuclear en el sistema... Ya pasó ayer tarde y no es algo puntual".

Avisos reiterados antes del 28 de abril

El contenido de las llamadas revela que las anomalías no se concentraron en un momento puntual, sino que se prolongaron durante varios días. En total, se han registrado 17 comunicaciones en las que empresas generadoras y grandes consumidores trasladan incidencias detectadas en la red.

El propio 28 de abril, desde primera hora de la mañana, las conversaciones reflejan una situación de inestabilidad. Según los datos de la comisión, al menos 15 llamadas se produjeron antes del corte total del suministro, que tuvo lugar en torno a las 12.30 horas.

A las 11.04 horas, una compañía alertó de nuevas oscilaciones: "Estamos teniendo tensiones en la linea de 400 en Olmedilla. Está oscilando mucho". La respuesta del operador vuelve a incidir en el mismo origen: "El tema de la fotovoltaica": "Nosotros estamos igual, estamos intentando mitigar".

Diagnóstico en tiempo real

Minutos después, otra empresa comunicó una situación similar. "En una hora ya llevamos cinco o seis. ¿Sabéis si es por la generación?", preguntó. Desde Red Eléctrica se apuntó a la generación solar: "Sí, es la solar que entra por ajustes. Hemos metido una reactancia y no ha hecho nada".

En esa misma conversación, los técnicos trasladaron una previsión que reflejaba la continuidad del problema: "Y no sólo el día, ¡veremos a ver este verano!".

A las 11.51 horas se produjo otro aviso. "Te llamo por los picos de tensión, hemos tenido uno a las 10.40 horas. Y otro hace 5 minutos", indicaron desde una compañía. El operador reconoció la magnitud de la situación: "Sí es un vaivén de tensión importante. Es por la entrada de la solar".

Durante esa última llamada, se advirtió de un posible efecto en cadena si las oscilaciones continuaban. La empresa señaló el riesgo de que las plantas se desconectaran de forma automática, lo que terminaría ocurriendo en distintos puntos del sistema.

La respuesta de Red Eléctrica evidenció la falta de margen operativo: "A las 10.40 horas ha habido una grande y a las 11 horas otra importante.... no nos da tiempo a regular".

Según el informe oficial, no fue hasta las 12.18 horas cuando el operador contactó con varias centrales para activar generación adicional mediante ciclos combinados de gas. La central de Palos de la Frontera ofreció una respuesta en una hora y media, un plazo que no llegó a cumplirse antes del apagón.

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