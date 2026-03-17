Un supermercado gallego utiliza un traje especial para simular los problemas de las personas mayores al hacer la compra

Apostar por un modelo de tienda inclusiva dirigida a las personas mayores, esa es la idea. El objetivo del proyecto que nos ocupa es trabajar para superar el edadismo y convertir el momento de hacer la compra en una experiencia más agradable para los mayores. La manera de llevarlo a cabo está siendo, cuando menos, innovadora.

En este contexto, esta mañana, en un supermercado de Sigüeiro, en A Coruña, se ha realizado una jornada de sensibilización dirigida a los equipos de tienda, es decir, a los trabajadores que día a día están en contacto con los clientes.

Se trata de unas sesiones diseñadas por Cruz Roja a partir de su experiencia con el colectivo sénior que buscan, fundamentalmente, combatir el edadismo y mejorar la atención a la diversidad.

El programa contempla la realización de nueve talleres en distintos lugares, cinco de ellos en Galicia (A Coruña, Carballo, Vigo, Sigüeiro, Marín y Sada), uno en Ponferrada (Castilla y León) y dos en Asturias, en Oviedo y Avilés.

Un traje adaptado para entender las dificultades de los mayores

Marta Santos, responsable del área de Cliente de Vegalsa-Eroski, asegura que pretenden "seguir avanzando en la creación de espacios cercanos e inclusivos". Por su parte, desde Cruz Roja, la responsable de proyectos de Innovación en Galicia, Trini de Lorenzo Otero, subrayó la importancia de formar a los equipos "para ofrecer una atención libre de edadismo y contribuir a una sociedad más inclusiva".

Lo más llamativo de esta jornada ha sido la experiencia inmersiva en la que han participado los trabajadores, que se han podido poner en la piel de los mayores gracias a un traje especial. Se trata de un atuendo adaptado con el que los participantes simulan limitaciones habituales asociadas al envejecimiento, como la pérdida de movilidad o de agudeza sensorial, e incluso patologías concretas como la hemiparesia o la EPOC.

Los empleados han realizado un recorrido completo por el supermercado, repasando todas las secciones habituales como, por ejemplo, panadería, pescadería o frutería, para comprender de primera mano cómo se vive este momento tan cotidiano pero, en ocasiones, tan complejo. De esta forma han podido comprobar los problemas que pueden surgir en algo tan básico como hacer la compra.

Evitar actitudes paternalistas y respetar la toma de decisiones son elementos clave

Según la compañía, este método ha contribuido a mejorar la empatía de los equipos y a reforzar el compromiso con una atención más adaptada a las necesidades de los clientes mayores.

El origen de esta iniciativa se remonta a 2023, cuando Vegalsa-Eroski y la Cátedra Cruz Roja USC elaboraron un estudio sobre la experiencia de compra de las personas mayores en Galicia. En este análisis se pudo comprobar la importancia de factores como la accesibilidad, la ergonomía y la atención personalizada, además de identificar barreras habituales en los supermercados de proximidad.

A partir de estos resultados se desarrolló el decálogo de buenas prácticas, que incluye recomendaciones como crear entornos seguros y de confianza, ofrecer ayuda en caso de desorientación, mantener una comunicación clara y evitar actitudes paternalistas. Ojo, algo fundamental: en el colectivo de las personas mayores, como casi siempre, debemos evitar generalizar, para algo tan obvio como difícil a veces; respetar la autonomía de cada persona a la hora de decidir.

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