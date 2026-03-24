Una fuga de gas activa la alerta para a los vecinos de Fuentes de Béjar (Salamanca)

Protección Civil ha enviado un mensaje a la población de Fuentes de Béjar (Salamanca), a través del sistema Es-Alert, por una fuga de gas natural de uno de los depósitos del matadero El Navazo, aunque no hay personas heridas ni atrapadas.

La situación ha activado un amplio dispositivo de emergencia, en el que las autoridades locales han recomendado a los vecinos extremar las precauciones y mantenerse alejados del lugar mientras los equipos de seguridad trabajan para controlar la incidencia.

La fuga de gas ha sido detectada rápidamente por los responsables del complejo y comunicada al Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, que procedió a activar el sistema ES‑Alert, un mecanismo oficial de aviso a la ciudadanía en caso de emergencias que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas. A través de este sistema, miles de vecinos situados en un radio de unos siete kilómetros alrededor del matadero recibieron un mensaje con instrucciones precisas sobre cómo actuar ante la situación.

Gustavo Rodríguez Sánchez, alcalde de Fuentes de Béjar, pueblo que cuenta con unos 240 habitantes, afirma que el sistema Es-Alert "ha funcionado perfectamente". Se han desalojado de la instalación a unos 300 trabajadores y se ha establecido un perímetro de seguridad de 1 kilómetro, ha explicado.

La delegación territorial de la Junta de Castilla y León también ha activado el Plan de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) en situación 2, un nivel de emergencia que permite movilizar recursos adicionales y garantizar la seguridad de la población en casos de riesgo relevante. Entre las recomendaciones se incluían alejarse del complejo agroalimentario, cerrar puertas y ventanas y evitar circular por las inmediaciones del matadero.

En la zona afectada han actuado de inmediato los bomberos de la Diputación de Salamanca, junto con la Guardia Civil, coordinando las labores de seguridad y evaluando la extensión de la fuga de gas, que aunque no es normalmente tóxico, es altamente inflamable y puede formar mezclas explosivas si se acumula en espacios cerrados o concentraciones elevadas.

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