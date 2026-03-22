Tres detenidos por quemar a una mujer tras rociarla con líquido inflamable en Madrid

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por su presunta implicación en la agresión a una mujer de 30 años a la que rociaron con un líquido inflamable y prendieron fuego en una vivienda de Sevilla la Nueva, en el suroeste de la Comunidad de Madrid.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de febrero y provocaron a la víctima quemaduras graves en el 50% de su cuerpo. Como consecuencia, tuvo que ser trasladada a un hospital de la Comunidad de Madrid, donde permanece ingresada.

Las detenciones se produjeron el pasado miércoles en las localidades de Móstoles y Quijorna. Entre los arrestados se encuentran los presuntos autores materiales de la agresión, la cual está siendo investigada como un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según ha informado la Guardia Civil, los sospechosos habrían atacado a la mujer rociándola con una sustancia inflamable antes de prenderle fuego, causándole las graves lesiones.

Las diligencias continúan abiertas mientras los detenidos ya han pasado a disposición judicial. La investigación sigue en marcha para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

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