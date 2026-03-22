Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

SEVILLA LA NUEVA

Tres detenidos por quemar a una mujer tras rociarla con líquido inflamable en Madrid

La víctima, de 30 años, sufrió quemaduras en el 50% del cuerpo y sigue hospitalizada; los arrestados están acusados de intento de homicidio.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia CivilEuropa Press

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por su presunta implicación en la agresión a una mujer de 30 años a la que rociaron con un líquido inflamable y prendieron fuego en una vivienda de Sevilla la Nueva, en el suroeste de la Comunidad de Madrid.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de febrero y provocaron a la víctima quemaduras graves en el 50% de su cuerpo. Como consecuencia, tuvo que ser trasladada a un hospital de la Comunidad de Madrid, donde permanece ingresada.

Las detenciones se produjeron el pasado miércoles en las localidades de Móstoles y Quijorna. Entre los arrestados se encuentran los presuntos autores materiales de la agresión, la cual está siendo investigada como un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según ha informado la Guardia Civil, los sospechosos habrían atacado a la mujer rociándola con una sustancia inflamable antes de prenderle fuego, causándole las graves lesiones.

Las diligencias continúan abiertas mientras los detenidos ya han pasado a disposición judicial. La investigación sigue en marcha para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El chiste de Matías Prats sobre la prohibición en Torremolinos de tender la ropa en el balcón: "La cosa está cogida con pinzas"

Matías Prats y Mónica Carrillo

Publicidad

Sociedad

Torremolinos regula la ropa tendida vista desde la calle: ¿Adiós a los balcones llenos de coladas?

Torremolinos regula la ropa tendida vista desde la calle: ¿Adiós a los balcones llenos de coladas?

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Tres detenidos por quemar a una mujer tras rociarla con líquido inflamable en Madrid

Imagen de archivo de Bombers

Rescatan a cuatro jóvenes tras el derrumbe del antiguo Hospital de Esparreguera, Barcelona

Imagen de un hombre frente al ordenador
Valencia

Se hace pasar por un menor de edad para pedirle un vídeo sexual y fotos íntimas a una adolescente de 13 años

Matías Prats y Mónica Carrillo
Matías Prats

El chiste de Matías Prats sobre la prohibición en Torremolinos de tender la ropa en el balcón: "La cosa está cogida con pinzas"

Matías Prats, en el informativo del domingo 22 de marzo
Angulas

El chiste de Marías Prats tras liarse entre angula y anguila: "Recuerden, es importante..."

El presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana quiso corregir su equivocación al final del informativo con uno de sus míticos chistes.

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, domingo 22 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 22 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Localizan muerto con heridas de arma blanca a un hombre sin identificar en Olot, Girona

Detenidas diez personas por robar 445 kilos de angulas

Detenidas diez personas por robar 445 kilos de angulas

Serafín Zubiri con su perro guía

Serafín Zubiri denuncia a un bar tras negarle la entrada con su perro guía y recibir un trato "muy desagradable"

Publicidad