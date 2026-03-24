Una alerta de suicidio de una menor permite identificar en menos de 24 horas a un ciberacosador en Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre que, presuntamente, se hacía pasar por un menor de edad para captar víctimas a través de las redes sociales. El hombre les pedía fotos íntimas y amenazaba con publicarlas si no quedaban con él en persona.

La investigación comenzó cuando la policía recibió la alerta de una publicación en redes sociales de una menor de edad con ideas suicidas.

Identificaron rápidamente a la víctima

Tras identificar a la víctima se le ofreció asistencia sanitaria y, en menos de 24 horas, el ciberacosador fue detenido como presunto responsable de los delitos de corrupción de menores, descubrimiento y revelación de secretos y reclamación judicial.

El hombre permanecía oculto en un piso de Madrid. Contaba con cuatro órdenes de búsqueda, una de ellas, con ingreso a prisión. Hasta el momento se ha logrado identificar a cinco víctimas.

Operación relámpago

La alerta con intenciones suicidas de la menor permitió a los investigadores a encontrar, a través de redes sociales, al varón mayor de edad. Este utilizaba las fotos íntimas para chantajear a las menores si ellas no querían acceder a quedar con él.

El detenido incluso llegó a contactar con una de sus víctimas, menor de edad y con discapacidad intelectual, intentando entablar una relación de amistad. A las víctimas les ofrecía entre 100 y 300 euros si accedían a sus pretensiones tales como pasarle imágenes íntimas y videollamadas de carácter sexual.

Tras obtener el contenido audiovisual, este lo difundía entre sus contactos para humillar a la víctima y amenazar a otras afectadas.

Tuvo un encuentro en Toledo

Se conoce que, al menos en una ocasión, el detenido llegó a quedar con una menor en una estación de autobuses en Toledo y a plena luz del día. En cuanto la víctima se percató de la verdadera identidad del hombre, huyó rápidamente del lugar.

El ciberacosador se encontraba en una vivienda de Madrid escondido y en pésimas condiciones de salubridad. Su DNI y carnet de conducir estaban caducados ya que tenía miedo de ser descubierto por la Policía.

El hombre convivía con cuatro perros a los cuales no sacaba a pasear, observando en el interior de sus habitaciones numerosos excrementos.

La investigación sigue abierta

Por el momento han identificado a cinco víctimas. En el registro de la vivienda hallaron dos teléfonos móviles con numerosos chats con menores de edad y contenido audiovisual de carácter sexual. La investigación continúa abierta para localizar a más afectadas.

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