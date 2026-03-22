Un niño de 6 años muere tras ser atropellado accidentalmente en una celebración familiar en Montuïri, Mallorca

Tragedia en la localidad mallorquina de Montuïri. Un niño de 6 años ha sido atropellado mortalmente cuando un coche daba marcha atrás. El suceso se ha producido sobre las 18 horas en una finca situada a unos seis kilómetros del núcleo urbano.

Al parecer celebraban un evento familiar y uno de los asistentes estaba maniobrando, concretamente dando marcha atrás cuando se sintió un fuerte impacto. Accidentalmente atropelló al niño. Hasta la finca se han desplazado efectivos de emergencias, cuyos sanitarios han intentado reanimar al niño durante un largo periodo de tiempo, aunque finalmente no ha sido posible salvarle la vida. También han intervenido agentes de la Policía Local de Montuïri, Protección Civil y la Guardia Civil, cuya Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación del caso.