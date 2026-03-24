Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

TESTIGOS DE JEHOVÁ

Los Testigos de Jehová sorprenden y modifican una norma controvertida sobre las transfusiones de sangre

Durante décadas, la organización había interpretado ciertos pasajes bíblicos que instan a "abstenerse de la sangre" como una prohibición absoluta de cualquier transfusión.

Asamblea de Testigos de Jehová en Madrid

Los Testigos de Jehová sorprenden y modifican una norma controvertida sobre las transfusiones de sangre | Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Los Testigos de Jehová han anunciado un cambio sorprendente en su política sobre asuntos médicos. Sus fieles pueden decidir desde ya si desean extraer y almacenar su propia sangre antes de una cirugía para usarla durante la propia intervención si fuera necesario.

No obstante, la medida no afecta la prohibición de recibir transfusiones de sangre de otros, que continúa vigente. Durante décadas la organización había interpretado ciertos pasajes bíblicos que instan a "abstenerse de la sangre" como una prohibición absoluta de cualquier transfusión.

Modifican la decisión como una 'aclaración'

El Cuerpo Gobernante, órgano directivo con sede en Estados Unidos, ha emitido un comunicado oficial describiendo la decisión como una “aclaración” de sus enseñanzas.

En los suministros médicos mantenidos por la propia organización los Testigos de Jehová siguen afirmando que no aceptan transfusiones de sangre de terceros y que registran sus decisiones con antelación en directivas anticipadas.

En 2024, la justicia europea condenó a España por una transfusión de sangre a una testigo de Jehová contra su voluntad. La mujer formalizó repetidamente su voluntad de no ser sometida en ningún caso a dicha transfusión, hechos que ocurrieron en un hospital de Madrid.

Los jueces europeos señalan en la sentenciauna sucesión de fallos en el proceso de decisión que condujo a que se le hiciera esa transfusión sanguínea en el hospital de La Paz, Madrid.

Una decisión 'errónea'

El Tribunal dice que la juez de guardia que tomó la decisión tenía informaciones "muy limitadas, erróneas e incompletas" y eso no se pudo corregir porque ni la propia mujer ni ninguno de sus allegados fueron informados.

De hecho, una parte del problema vino de que el personal del hospital "no siguió el procedimiento habitual para obtener el consentimiento" al tratar la situación como una urgencia y dijo a la juez de guarda que la paciente rechazaba "cualquier tipo de tratamiento" y había manifestado su rechazo sólo oralmente, cuando eso no era verdad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El presidente de Adif, sobre el accidente de Adamuz: "No he visto ningún papel donde ponga que hemos cometido ningún delito"

Presidente de Adif

Publicidad

Sociedad

El hombre junto a los guardias civiles

Dos guardias civiles de Alfafar salvan la vida de un hombre al que le dio un infarto en plena calle: "Me han resucitado"

Asamblea de Testigos de Jehová en Madrid

Los Testigos de Jehová sorprenden y modifican una norma controvertida sobre las transfusiones de sangre

Una fuga de gas en Fuentes de Béjar (Salamanca)

Una fuga de gas activa la alerta para a los vecinos de Fuentes de Béjar (Salamanca)

Las grietas amenazan al colegio público más antiguo de Sevilla
Colegio Sevilla

Las grietas amenazan al colegio público más antiguo de Sevilla: "Venimos con casco porque es peligroso"

Investigan una posible muerte por meningitis de una joven de 17 años en Denia
MENINGITIS

Sanidad investiga una posible muerte por meningitis de una joven de 17 años en Denia

El TEDH rectifica a favor de Italia en el tema de los crucifijos
Cataluña

La Justicia europea rechaza paralizar la eutanasia de Noelia tras la petición de su padre

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala el proceso tras casi 20 meses de bloqueo por los recursos presentados por su padre.

Crimen de Borja Villacís
Borja Villacís

Piden más de 123 años de prisión para los tres acusados del asesinato de Borja, el hermano de Begoña Villacís

Los tres acusados de asesinar a Borja Villacís, el hermano de la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se someten a una suma de más de 123 años de prisión, después de asesinarle a tiros el 4 de junio de 2024.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Muere una mujer y un hombre resulta herido por una bala tras un tiroteo en un cortijo de Pechina, Almería

Pasarela Santander

La jueza responsabiliza al Ministerio de Transición Ecológica del mantenimiento de la pasarela de Santander

Agentes de la Policía Nacional en Valencia

Una alerta de suicidio de una menor permite identificar en menos de 24 horas a un ciberacosador en Madrid

Publicidad