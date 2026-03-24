Los Testigos de Jehová sorprenden y modifican una norma controvertida sobre las transfusiones de sangre

Los Testigos de Jehová han anunciado un cambio sorprendente en su política sobre asuntos médicos. Sus fieles pueden decidir desde ya si desean extraer y almacenar su propia sangre antes de una cirugía para usarla durante la propia intervención si fuera necesario.

No obstante, la medida no afecta la prohibición de recibir transfusiones de sangre de otros, que continúa vigente. Durante décadas la organización había interpretado ciertos pasajes bíblicos que instan a "abstenerse de la sangre" como una prohibición absoluta de cualquier transfusión.

Modifican la decisión como una 'aclaración'

El Cuerpo Gobernante, órgano directivo con sede en Estados Unidos, ha emitido un comunicado oficial describiendo la decisión como una “aclaración” de sus enseñanzas.

En los suministros médicos mantenidos por la propia organización los Testigos de Jehová siguen afirmando que no aceptan transfusiones de sangre de terceros y que registran sus decisiones con antelación en directivas anticipadas.

En 2024, la justicia europea condenó a España por una transfusión de sangre a una testigo de Jehová contra su voluntad. La mujer formalizó repetidamente su voluntad de no ser sometida en ningún caso a dicha transfusión, hechos que ocurrieron en un hospital de Madrid.

Los jueces europeos señalan en la sentenciauna sucesión de fallos en el proceso de decisión que condujo a que se le hiciera esa transfusión sanguínea en el hospital de La Paz, Madrid.

Una decisión 'errónea'

El Tribunal dice que la juez de guardia que tomó la decisión tenía informaciones "muy limitadas, erróneas e incompletas" y eso no se pudo corregir porque ni la propia mujer ni ninguno de sus allegados fueron informados.

De hecho, una parte del problema vino de que el personal del hospital "no siguió el procedimiento habitual para obtener el consentimiento" al tratar la situación como una urgencia y dijo a la juez de guarda que la paciente rechazaba "cualquier tipo de tratamiento" y había manifestado su rechazo sólo oralmente, cuando eso no era verdad.

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