Garat sobre Trump y el aplazamiento del ataque a Irán: "Él entiende que las cosas no van bien y que tiene que buscar una salida"

Un día después de amenazar a Irán con bombardear sus centrales eléctricas si no abrían el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obligó a aplazar la amenaza a cinco días y habló de que se produjeron conversaciones "muy buenas y productivas" con el régimen iraní, aunque estos lo niegan.

Para el almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, si Trump dice "que está habiendo negociaciones significa que él entiende que las cosas no van bien y que tiene que buscar una salida". Señala que "el problema" del estadounidense es que el estrecho "no se puede liberar con una mera escolta", sino que hay que "desembarcar".

Para proceder a la liberación del estrecho de Ormuz, asegura que "habría que tomar una parte de la costa de Irán y luego más para proteger a los marineros desembarcados en la costa de Irán". Todo esto puede terminar "en una dinámica como la de Vietnam que él no quiere".

Aunque el anuncio de posibles negociaciones puede tener una intención si es falso: "Es una invitación a Irán para que alguien se ponga en contacto con él y sean capaces de llegar a un acuerdo sobre las condiciones en las que Trump declararía victoria y dejaría de bombardear".

"Un crimen de guerra"

Garat celebra la pausa de la amenaza de Trump, ya que bombardear las centrales eléctricas sería "un crimen de guerra", porque son "objetivos civiles". A su juicio, "parece que está empezando a pensar que su objetivo final en la guerra, el derribo del régimen iraní, no lo puede conseguir", por ello manifiesta que "es necesario que empiece a pensar en cómo conformarse con menos".

El almirante retirado no da importancia al envío de marines a la zona, ya que "son una gota de agua, es menos de un 1% de lo que necesitaría Trump para invadir Irán", aunque "se reserva algunas bazas": "Lo que pueden hacer los marines no es invadir Irán, sino conquistar o tomar alguna de las islas del Golfo Pérsico".

Si no hay misiles, hay drones

Por su parte, Teherán aún cuenta con misiles, pero en caso contrario "siempre podría continuar los ataques con drones". Pone de ejemplo Ucrania, que es "bombardeada todas las noches por Rusia, en teoría para tratar de destruir su industria de defensa".

"Es difícil desarmar a un país desde el aire, no se ha conseguido nunca y tampoco se va a conseguir con Irán", asegura el almirante retirado. Se trata de "un país muy extenso", con una apuesta clara, "la caída del régimen" la cual "no se ha producido y ahora Trump sabe que necesita encontrar una salida para no encontrarse con otro Vietnam".

Israel no puede solo

Sin embargo, Trump también tiene que convencer a su aliado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, de que acabe esto. Sin embargo, Garat explica que este "se ha dado cuenta de que la promesa que le habían hecho sus servicios de inteligencia, de que el régimen iba a caer desde dentro, es falsa".

Por ello, "está aprovechando de la mejor manera posible todo el tiempo que le dé Trump para sus intereses". Israel quiere prolongar la guerra, pero "no es capaz de prolongarla solo". Por eso, "el mismo día que el presidente Trump diga que se acabó, al menos en Irán la guerra se habrá acabado. Otro caso sería el del Líbano, donde el estadounidense tiene menos herramientas para presionar" al régimen iraní.

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