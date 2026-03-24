Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán reporta ataques israelíes contra uno de sus gasoductos tras la prórroga del ultimátum de Trump

25 días desde que comenzó el conflicto entre EEUU, Israel e Irán. La jornada de ayer terminaba con un giro de guion en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaba su intención de "posponer durante cinco días" sus amenazas de atacar instalaciones energéticas de Irán, ofreciendo este tiempo a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump también aseguró que se estaban produciendo conversaciones muy prometedoras con Irán, y que el fin de la guerra ya se estaba negociando: "Hemos tenido conversaciones muy, muy sólidas. Veremos a dónde conducen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados", señaló el mandatario estadounidense.

Gran confusión sobre las negociaciones

Este mensaje fue bien recibido en las bolsas europeas, que cerraron al alza. El IBEX35 cerró con una subida del 1,1% (16.892 puntos), después de haber apuntado en negativo durante gran parte de la mañana. Un caos que también se traduce en el precio del petróleo, que, tras desplomarse, vuelve a repuntar y a situarse en el entorno de los 100 dólares.

El mensaje del mandatario estadounidense sobre las negociaciones no termina de calar, especialmente tras conocer que ha desplegado 2.200 marines a la zona del conflicto. Tampoco favorece la tregua el ataque reportado por Irán contra un gaseoducto, ni un dron israelí que ha alcanzado un edificio residencial en Líbano. Netanyahu no levanta la mano, y el ejército israelí afirma que sus sistemas de defensa continúan interceptando los ataque iraníes.

Irán niega las negociaciones, y solo admiten conversaciones indirectas con EEUU: "En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país", aseguró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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