GUERRA EN IRÁN
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán reporta ataques israelíes contra uno de sus gasoductos tras la prórroga del ultimátum de Trump
Sigue la última hora sobre la guerra en Irán en directo.
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25 días desde que comenzó el conflicto entre EEUU, Israel e Irán. La jornada de ayer terminaba con un giro de guion en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaba su intención de "posponer durante cinco días" sus amenazas de atacar instalaciones energéticas de Irán, ofreciendo este tiempo a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.
Trump también aseguró que se estaban produciendo conversaciones muy prometedoras con Irán, y que el fin de la guerra ya se estaba negociando: "Hemos tenido conversaciones muy, muy sólidas. Veremos a dónde conducen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados", señaló el mandatario estadounidense.
Gran confusión sobre las negociaciones
Este mensaje fue bien recibido en las bolsas europeas, que cerraron al alza. El IBEX35 cerró con una subida del 1,1% (16.892 puntos), después de haber apuntado en negativo durante gran parte de la mañana. Un caos que también se traduce en el precio del petróleo, que, tras desplomarse, vuelve a repuntar y a situarse en el entorno de los 100 dólares.
El mensaje del mandatario estadounidense sobre las negociaciones no termina de calar, especialmente tras conocer que ha desplegado 2.200 marines a la zona del conflicto. Tampoco favorece la tregua el ataque reportado por Irán contra un gaseoducto, ni un dron israelí que ha alcanzado un edificio residencial en Líbano. Netanyahu no levanta la mano, y el ejército israelí afirma que sus sistemas de defensa continúan interceptando los ataque iraníes.
Irán niega las negociaciones, y solo admiten conversaciones indirectas con EEUU: "En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país", aseguró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel confirma más de 3.000 objetivos bombardeados en Irán en 25 días de guerra
El Ejército israelí asegura que ha bombardeado en Irán más de 3.000 objetivos del régimen desde que se inició la ofensiva bélica el pasado 28 de febrero, según una declaración oficial de las fuerzas armadas.
El texto, detalla que ayer lunes decenas de cazas israelíes completaron una nueva "oleada de ataques a gran escala" contra infraestructuras del régimen en el centro de Teherán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Guardia Revolucionaria Islámica: "Se acercan los plazos finales para salvar a Estados Unidos"
Mohsen Rezaee, un oficial de alto rango de la Guardia Revolucionaria Islámica y miembro del influyente Consejo de Discernimiento de la Conveniencia de Irán, ha dicho que Irán "paralizará" a Estados Unidos y "hundirá" sus buques en el Golfo Pérsico si el país ataca la infraestructura iraní, como Trump ha amenazado con hacer anteriormente.
Según la agencia de noticias estatal IRNA, Rezaee declaró: "Se acercan los plazos finales para salvar a Estados Unidos" y "no queda mucho tiempo para rescatar al país del conflicto".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Macron convoca un Consejo de Defensa para abordar la guerra en Oriente Próximo
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado este martes por la tarde un Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional para abordar la situación del conflicto en Oriente Próximo, indican fuentes del Elíseo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán celebra funeral por uno de los marineros muertos en el ataque contra el IRIS Dena
Según informa el diario Tehran Times, se celebró un cortejo fúnebre en memoria de uno de los marineros que murieron en el ataque estadounidense contra el buque iraní IRIS Dena a principios de marzo.
El marinero, cuya identidad no ha sido revelada, fue enterrado en la aldea de Ziarat Seyed Soleiman, en la provincia de Hormozgan, según el informe.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Los medios de Irán afirman que la infraestructura energética del país ha sido atacada
Los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel tuvieron como objetivo dos instalaciones de gas y un oleoducto, horas después de que Trump diera marcha atrás en su amenaza de atacar la infraestructura energética, según informan los medios iraníes.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán arresta a 3 personas por presunto "espionaje"
Según un comandante de la policía provincial, las autoridades iraníes han arrestado a tres personas en la ciudad de Shahroud, en la provincia de Semnan, acusadas de "espiar sitios sensibles". Los individuos están acusados de intentar "obtener información y documentación" de sitios militares y policiales y "enviarla al enemigo".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Jerusalén no celebrará el Domingo de Ramos
A consecuencia de la guerra, el Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, ha anunciado en un comunicado que la celebración del Domingo de Ramos en las calles de Jerusalén, del próximo 29 de marzo, queda suspendida.
"La tradicional procesión del Domingo de Ramos, que asciende a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, queda cancelada. Será sustituida por un momento de oración por la ciudad de Jerusalén, en un lugar por determinar", explica.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La HRW denuncia ataques "deliberados" de Irán contra dos buques mercantes civiles
El pasado 11 de marzo, al menos dos buques mercantes civiles habrían sido "deliberadamente" atacados por el Ejército iraní. Esto es lo que ha denunciado la ONG Human Rights Watch (HRW), recordando este tipo de agresiones "constituye un crimen de guerra".
A través de una nota de prensa ha alertado de que "las fuerzas iraníes parecen haber atacado deliberadamente al menos dos buques mercantes civiles en el estrecho de Ormuz y sus alrededores el 11 de marzo de 2026".
Además insta a Irán, Estados Unidos e Israel a "poner fin de inmediato a los ataques ilegales contra civiles y bienes de carácter civil".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La UE pide el cese inmediato de los ataques de Irán
Durante una comparecencia junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en Camberra, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido el cese inmediato a Irán de sus ataques contra la navegación comercial.
"Irán tiene que cesar inmediatamente sus amenazas, la colocación de minas, drones y ataques con misiles y otros intentos de bloquear el estrecho para el transporte comercial", afirmó. Unos ataques contra buques mercantes que ha calificado de "inaceptables".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Japón comenzará a liberar crudo
"Con respecto al impacto de la situación de Oriente Medio en la economía nacional, para garantizar que no haya interrupciones en el suministro (...), comenzamos a liberar reservas privadas el 16 de marzo y comenzaremos a liberar reservas estatales esta semana, el 26", ha anunciado en 'X', la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.
No obstante, esta prevista que esta liberación por parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) comience antes de que finalice marzo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán ataca con proyectiles Israel
Según el Ejército israelí, hasta seis andanadas de misiles ha lanzado Irán contra su país, concretamente en el norte. El ataque no ha causado heridos, aunque ha dañado infraestructuras y varios incendios.
Un comunicado castrense, informa que "los equipos de búsqueda y rescate se dirigen a varios lugares del centro de Israel donde se han recibido informes de impactos. Se ruega a la población que evite congregarse en estas zonas".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EE.UU. se reúne con India para las rutas comerciales
Unas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenase posponer 5 días los ataques a centrales e infraestructuras de Irán si no reabre el estrecho de Ormuz, el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, llegó a Nueva Delhi para coordinar con el Gobierno indio la protección de las rutas comerciales en esa zona.
Se trata de la primera visita oficial del estadounidense al país asiático. La misión principal de la misión es implementar el Marco para la Asociación de Defensa Principal, un acuerdo estratégico fijado por Trump y el primer ministro indio, Narendra Modi, en febrero de 2025
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Arabia Saudí y Baréin informan de nuevos ataques
El Ministerio de Defensa saudí informó a través de X de una intensa actividad en la región oriental del país, donde en las últimas horas se destruyeron al menos 23 drones en diferentes ataques, según el recuento de los comunicados oficiales. Las sirenas antiaéreas también sonaron en Baréin en al menos tres ocasiones, tal y como indicó el Ministerio del Interior en sus redes sociales, sin que hayan trascendido mas detalles sobre los ataques.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Kuwait reporta daños en su red eléctrica
El Ministerio de Electricidad de Kuwait, citado por la agencia de noticias Kuna, indicó que siete líneas eléctricas aéreas quedaron fuera de servicio en varias zonas del país debido a los daños sufridos por la caída de escombros tras interceptar drones. Además, el Ejército de Kuwait comunicó durante la noche en tres ocasiones diferentes que sus defensas aéreas habían interceptado misiles y drones que penetraron su espacio aéreo, sin especificar el número exacto de aviones no tripulados neutralizados.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El precio del barril de Brent ronda los 100 dólares
Después de que Trump anunciara la prórroga y las negociaciones, el precio del barril de brent bajó de los 108 a los 93 dólares. Sin embargo, el caos y las contradicciones siguen presentes y se han reflejado durante e la noche. El barril de brent ha vuelto a subir, alcanzando de nuevo los 100 dólares. Ahora mismo se sitúa ya en los 99 dólares, aunque a lo largo de la mañana se observará su evolución.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Dos ataques contra infraestructuras gasísticas iraníes
Dos proyectiles impactaron la madrugada de este martes contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro del país, según reportó la agencia iraní Fars. La información de estos impactos llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su decisión de aplazar cualquier ataque a infraestructura energética iraní durante los próximos cinco días.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Milicias proiraníes en Irak confirman la muerte de un comandante
Las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak informaron este martes de la muerte de un comandante en la región de Anbar, al oeste de Bagdad, a causa de un ataque aéreo, recoge la agencia INA. La nota, que atribuye el ataque a Estados Unidos, apunta que el comandante del FMP, identificado como Saad al-Baiji, murió junto a un número indeterminado de milicianos, a quienes califica de mártires, en un ataque dirigido contra su cuartel general en la citada región.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán y Hizbulá vuelven a lanzar ataques contra Israel
La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber llevado a cabo nuevos ataques en varios puntos de Israel, así como sobre bases de Estados Unidos en el golfo Pérsico. Según anuncia la agencia iraní Tasnim, vinculada con el cuerpo militar de élite, se trata de una nueva oleada que ha tenido como objetivos Eilat, el norte de Tel Aviv y Dimona, que tiene una planta nuclear y que ya fue atacada en el pasado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Equipos de la Media Luna Roja ayudan en la zona del conflicto
Equipos de rescate de la Media Luna Roja intentan socorrer a los vecinos que sufren la destrucción de sus casas en las calles de Teherán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán denuncia un ataque israelí a uno de sus gaseoductos
Esta madrugada era la fecha límite que Trump había establecido para llegar a un acuerdo con Irán. Pero ha aumentado ese plazo 5 días más. Mientras, Netanyahu sigue bombardeando. Irán ha reportado que un proyectil israelí ha impactado contra un gaseoducto.
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