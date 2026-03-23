La abstención de Podemos y las dudas de PP y Junts complican el decreto de medidas anticrisis

El paquete de medidas económicas aprobado por el Gobierno, que incluye descuentos a la gasolina, se votará este jueves en el Congreso, donde el Ejecutivo cree contar con apoyos suficientes para sacarlo adelante, aunque el resultado sigue en el aire a la espera de la posición definitiva de varios grupos parlamentarios.

La convalidación del decreto dependerá en gran medida del voto de Junts, el partido de Carles Puigdemont, que se ha mostrado prudente y ha advertido de que antes de decidir analizará "la letra pequeña del decreto". Su apoyo es determinante para que la norma salga adelante en la votación prevista esta semana.

La incertidumbre no se limita a Junts. El Partido Popular tampoco ha aclarado si votará a favor del decreto, mientras que Podemos ya ha anunciado que sus cuatro diputados se abstendrán en el pleno del Congreso. Fuentes del partido han explicado que no respaldarán el decreto ley de medidas fiscales contra los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio al considerar que las rebajas de impuestos no son la vía adecuada para hacer frente a la subida de precios.

La decisión de Podemos obliga al Gobierno a depender del voto favorable de Junts y del resto de socios parlamentarios de izquierda, como ERC, Bildu y BNG, especialmente si el PP opta finalmente por votar en contra en lugar de abstenerse.

Los populares han condicionado su apoyo a que el Ejecutivo incorpore nuevas medidas, entre ellas la deflactación de la tarifa del IRPF, y han señalado que su posición definitiva dependerá de los cambios que se introduzcan en el texto.

Desde Podemos, además, han insistido en que seguirán reclamando al Gobierno que limite el precio de los carburantes, la energía y los alimentos para evitar que los 5.000 millones de euros movilizados en el plan anticrisis acaben beneficiando a las grandes empresas. El coportavoz de la formación, Pablo Fernández, reiteró este lunes que su grupo mantendrá esa exigencia, aunque sí votará a favor del decreto de vivienda aprobado por el Ejecutivo.

El Gobierno mantiene el optimismo y confía en reunir los apoyos necesarios en la votación del jueves, en una sesión que será decisiva para que entren en vigor las medidas económicas, entre ellas las ayudas al combustible, destinadas a contener el impacto de la subida de precios.

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