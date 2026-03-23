EEUU alerta de misiles iraníes capaces de alcanzar Europa

El embajador de Estados Unidos en Reino Unido, Michael Waltz, ha afirmado que Irán ha demostrado capacidad para desarrollar misiles balísticos de largo alcance con alcance suficiente para impactar en gran parte de Europa. Las declaraciones, realizadas en una entrevista en Fox News, sitúan el foco en la evolución del programa militar iraní en un momento de tensión en Oriente Próximo.

Waltz señaló que resulta "significativo" que Teherán haya avanzado en este tipo de tecnología, incluyendo sistemas capaces de completar la fase de reentrada en la atmósfera, un elemento clave para que los proyectiles alcancen objetivos a larga distancia. Según explicó, parte de este desarrollo se habría ocultado dentro de lo que describió como un "programa espacial". En ese contexto, el embajador añadió: "No creo que nadie espere ver iraníes en la luna".

Alcance y distancia a Europa

Las declaraciones se producen tras un ataque iraní contra la base de Diego García, situada en el océano Índico, a unos 3.800 kilómetros de Irán. Este episodio ha reactivado el debate sobre la distancia entre Teherán y distintas ciudades europeas.

Según los datos disponibles, Madrid se sitúa a unos 4.800 kilómetros de la capital iraní, mientras que Barcelona, Valencia o Sevilla se encuentran a aproximadamente 3.800 kilómetros. Bilbao alcanza los 4.600 kilómetros y Zaragoza se sitúa en torno a los 4.520.

En este escenario, Waltz advirtió de la posibilidad de que estas capacidades se combinen con armamento de mayor alcance estratégico. "Sólo falta combinar ambas capacidades con una ojiva nuclear", afirmó durante la entrevista. Además, subrayó: "El presidente Trump no está esperando a que eso suceda para luego intentar responder. Está abordando el problema ahora".

Tensión en el estrecho de Ormuz

Las advertencias se producen en paralelo a la amenaza de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte de petróleo y gas a nivel global. Estados Unidos ha respondido con un ultimátum que contempla represalias sobre infraestructuras energéticas si no se garantiza la reapertura de esta vía en un plazo de 48 horas.

Waltz insistió en que el presidente estadounidense mantiene una posición firme ante este escenario. "No permitirá que este régimen genocida mantenga como rehenes el suministro energético mundial", señaló.

El estrecho de Ormuz concentra una parte relevante del tránsito energético internacional, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento tiene impacto directo en los mercados. La posibilidad de un cierre ha generado preocupación por sus consecuencias en el suministro y en los precios del crudo.

Escalada y objetivos estratégicos

El conflicto en la región se mantiene activo con intercambios de ataques entre los actores implicados. Israel ha registrado impactos de misiles iraníes en el sur del país, en zonas próximas a instalaciones consideradas sensibles. Algunos de estos ataques han dejado heridos, aunque sin víctimas mortales en determinados casos.

En paralelo, se han detectado nuevos lanzamientos en las horas posteriores, lo que apunta a una situación sin estabilizar. Estados Unidos e Israel han definido entre sus objetivos la limitación del programa nuclear iraní, la reducción de sus capacidades balísticas y el control de su influencia en la región.

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