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El presidente de Adif comparece en el Congreso para explicar el accidente de Adamuz, streaming en directo

Luis Pedro Marco de la Peña comparece este martes en la Comisión de Transportes del Congreso.

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Luis Alcantud
Publicado:

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, comparece este martes en la Comisión de Transportes del Congreso para explicar de las actuaciones del operador de infraestructuras ferroviarias en el trágico accidente del pasado enero en Adamuz (Córdoba). En el accidente murieron 46 personas tras colisionar dos trenes de alta velocidad.

Luis Pedro Marco de la Peña comparece en la Cámara Baja después de el PP y Vox registraran sus solicitudes de comparecencia según iba avanzando la investigación del accidente. Será preguntado sobre cuestiones específicas relacionadas con el accidente, como son las condiciones de las vías, las obras llevadas a cabo en la infraestructura y los protocolos de seguridad seguidos en relación con el accidente ferroviario.

Sigue en streaming la comparecencia del presidente de Adif, en directo.

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