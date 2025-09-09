El Gobierno aprueba el anteproyecto de la ley antitabaco: estas son las nuevas zonas sin humo

Por el momento, el texto no incluye el empaquetado genérico por una falta de acuerdo en el Gobierno de coalición. El Ministerio de Sanidad no renuncia a que se pueda introducir más adelante, durante la tramitación parlamentaria. La idea introducida en un borrador previo explicaba que las cajetillas y paquetes de tabaco de liar debían estar ausentes de cualquier nombre de marca, guardar una apariencia uniforme y ser de un único color, entre dos a elegir.

Sanidad ha prohibido el tabaco y cigarrillos electrónicos en espacios como terrazas, marquesinas de autobuses, salas de fiesta exteriores, vehículos de uso laboral, centros docentes, incluyendo sus espacios al aire libre, como los patios de los institutos o los campus universitarios, instalaciones deportivas y piscinas de uso colectivo.

Un anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes aunque a esta futura ley le queda aún una segunda vuelta por el Consejo antes de iniciar su andadura parlamentaria. Una norma que define nuevos espacios libres de humo o amplía los existentes, de forma que, además de terrazas, piscinas y otros lugares públicos, universidades, instalaciones deportivas o vehículos comerciales, que pasan a ser considerados lugares de trabajo.

Además, establece un perímetro de seguridad de 15 metros lineales alrededor de las zonas protegidas como instalaciones sanitarias, centros educativos, deportivos o parques infantiles en el que tampoco se podrá consumir tabaco ni vapers. La norma tampoco recogerá el incremento del precio a través del aumento de la fiscalidad en el que Sanidad llevaba meses negociando con el departamento de Hacienda. Dice que pretende priorizar el derecho de la población no fumadora a respirar aire no contaminado.

Prohibido en los vehículos utilizados como lugares de trabajo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya publicó la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, como cigarrillos, tabaco de mascar o picaduras de pipa. Varias marcas, entre ellas de las más vendidas han subido en España. Sin embargo, no se prevé incluir subida de impuestos a los a los cigarrillos tradicionales en el anteproyecto de este martes.

El Ministerio de Hacienda descartó esta medida a finales de abril de 2024 por la falta de acuerdo entre el departamento de María Jesús Montero y el de Mónica García pese a que en un inicio incluso se planteó que el dinero recaudado por aumento fiscal se destinara a la financiación de actuaciones contra el tabaquismo. Sin embargo, al igual que el empaquetado neutro, esto quedará fuera por el momento.

El anteproyecto matiza algunas de las prohibiciones ya vigentes y añade nuevas zonas libres de humo: Vehículos utilizados como lugares de trabajo; en centros sanitarios no se puede fumar, centros educativos y formativos, universidades y de formación de adultos. También en instalaciones deportivas, piscinas de uso colectivo y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos, independientemente de si son interiores como exteriores.

