Noticias de hoy, martes 28 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 28 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Antena 3 Noticias
Publicado:

El huracán 'Melissa', el órdago de Junts al Gobierno, el terremoto en Turquía, las elecciones en Extremadura o los homenajes por el aniversario de la DANA, entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 28 de octubre de 2025.

Huracán 'Melissa'

El ojo del huracán mide 20 kilómetros de diámetro. Avanza muy lento a tan solo 4 kilómetros por hora, lo que lo convierte en todavía más destructivo. En Jamaica han muerto tres personas y trece han resultado heridas mientras la población se prepara para su llegada.

Junts rompe con el Gobierno

Puigdemont consuma su amenaza y rompe con el Gobierno, pero no especifica en qué va a consistir esa ruptura. Tampoco habla de adelanto electoral ni de moción de censura. Se escuda en que todo lo hace por Cataluña. El órdago de Junts lo tiene ahora que ratificar la militancia. Desde el PSOE mantienen la mano tendida.

Elecciones Extremadura

Habrá elecciones autonómicas en Extremadura el próximo 21 de diciembre. El adelanto electoral lo ha comunicado su presidenta, María Guardiola, ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos. Abre camino con un claro mensaje a otras comunidades con las cuentas también bloqueadas.

Aniversario DANA

Mañana se cumple un año de la DANA mientras se siguen conociendo nuevos datos de la tragedia. La jueza ha pedido el listado de las llamadas de Mazón de aquella tarde. Lo tiene que entregar hoy.

Andoain

Terror entre los habitantes de Andoain, en Guipúzcoa. Se han enterado de que su vecino es Joaquín Ferrándiz, un asesino en serie condenado por violar y asesinar a cinco mujeres. Hace dos años que salió de la cárcel tras pasar 25 entre rejas. Los expertos aseguran que es un psicópata.

Efemérides de hoy 28 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 28 de octubre?

Efemérides de hoy 28 de octubre de 2025: Acuerdo para la creación del mayor área marina protegida en el mar de Ross

Sociedad

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112

Muere un trabajador de 57 años arrollado por un tren en Getafe

Imagen de la detención

Detenidos dos hombres en Alicante por asesinar a una mujer de 37 años y ocultar su cadáver dos semanas

Asesino en serie en Andoain

Los vecinos de Andoain, aterrorizados por convivir con un asesino en serie

Efemérides

Efemérides de hoy 28 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 28 de octubre?

Imagen de una persona haciendo fotos a su hijo.
Redes sociales

¿Qué es el 'sharenting' y por qué puede poner en riesgo a tu hijo? El Ministerio de Juventud va a regular esta práctica

El departamento de Sira Rego va a sacar a consulta pública su propuesta para combatir la sobreexposición infantil en las redes sociales.

Barranco del Poyo durante la DANA
DANA

Los ingenieros advierten de que la tragedia causada por la DANA podría repetirse

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Trigueros, pide un sistema de alerta, "dejar de demonizar las obras hidráulicas" y la "modernización" del Sistema de Información Hidrológica.

Un accidente entre un coche y un autobús deja siete heridos y provoca el corte del puente del Odiel, en Huelva

Imagen del cartel en la entrada del Centro de Menores de Hortaleza, Madrid

Un intento de fuga en el centro de menores de Hortaleza acaba con dos detenidos y varios educadores heridos

Los centenarios de Mañón: ¿Cuál es el secreto de la longevidad en esta localidad de A Coruña?

