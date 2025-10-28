Noticias de hoy, martes 28 de octubre de 2025

El huracán 'Melissa', el órdago de Junts al Gobierno, el terremoto en Turquía, las elecciones en Extremadura o los homenajes por el aniversario de la DANA, entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 28 de octubre de 2025.

Huracán 'Melissa'

El ojo del huracán mide 20 kilómetros de diámetro. Avanza muy lento a tan solo 4 kilómetros por hora, lo que lo convierte en todavía más destructivo. En Jamaica han muerto tres personas y trece han resultado heridas mientras la población se prepara para su llegada.

Junts rompe con el Gobierno

Puigdemont consuma su amenaza y rompe con el Gobierno, pero no especifica en qué va a consistir esa ruptura. Tampoco habla de adelanto electoral ni de moción de censura. Se escuda en que todo lo hace por Cataluña. El órdago de Junts lo tiene ahora que ratificar la militancia. Desde el PSOE mantienen la mano tendida.

Elecciones Extremadura

Habrá elecciones autonómicas en Extremadura el próximo 21 de diciembre. El adelanto electoral lo ha comunicado su presidenta, María Guardiola, ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos. Abre camino con un claro mensaje a otras comunidades con las cuentas también bloqueadas.

Aniversario DANA

Mañana se cumple un año de la DANA mientras se siguen conociendo nuevos datos de la tragedia. La jueza ha pedido el listado de las llamadas de Mazón de aquella tarde. Lo tiene que entregar hoy.

Andoain

Terror entre los habitantes de Andoain, en Guipúzcoa. Se han enterado de que su vecino es Joaquín Ferrándiz, un asesino en serie condenado por violar y asesinar a cinco mujeres. Hace dos años que salió de la cárcel tras pasar 25 entre rejas. Los expertos aseguran que es un psicópata.

