Efemérides de hoy 28 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 28 de octubre?

El 28 de octubre de 2016, se establece en el mar de Ross una zona protegida de 1,55 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndose en la mayor reserva marina del planeta. El mar de Ross es una bahía profunda del océano Glacial Antártico, situada entre la Tierra de Victoria y la Tierra de Marie Byrd, en la Antártida. El acuerdo, alcanzado tras años de negociaciones entre los países miembros de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), marca un hito en la protección de ecosistemas vulnerables. La nueva área restringe la pesca comercial y promueve la investigación científica, en un esfuerzo por preservar la biodiversidad única de la región.

Científicos, ambientalistas y gobiernos destacan el valor ecológico del mar de Ross, hogar de pingüinos emperador, focas de Weddell y ballenas Minke. La reserva representa un modelo de cooperación global en tiempos de creciente presión sobre los océanos. Aunque el acuerdo incluye cláusulas de revisión tras 35 años, el compromiso inicial refleja una voluntad firme de proteger uno de los últimos ecosistemas prístinos del planeta.

Un 28 de octubre, pero de 1951, en Barcelona, Juan Manuel Fangio se proclama campeón mundial de Fórmula 1, consolidando su leyenda como uno de los grandes del automovilismo. El piloto argentino cruza la línea de meta entre vítores y banderas, tras una temporada de dominio técnico y estratégico que lo coloca en la cima del deporte. La ciudad vibra con el triunfo, mientras Fangio, sereno y preciso como en cada carrera, recibe el reconocimiento de la afición y de sus rivales. Su victoria no solo celebra el talento individual, sino también el avance de la ingeniería automotriz y la pasión por la velocidad que define a toda una época.

¿Qué pasó el 28 de octubre?

1848.- Se inaugura en España la primera línea de ferrocarril, que une las localidades de Barcelona y Mataró.

1886.- El presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, inaugura la estatua de la Libertad de Nueva York.

1924.- Francia reconoce al gobierno de la Unión Soviética.

1938.- Más de 200.000 personas acuden en Barcelona a despedir a las Brigadas Internacionales que se van de España tras dos años defendiendo la causa republicana durante la guerra civil.

1958.- Es elegido papa, en el cuarto día de cónclave, el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, que toma el nombre de Juan XXIII.

1962.- La Unión Soviética retira los misiles instalados en Cuba y Estados Unidos se compromete a no invadir la isla, con lo que se pone fin a la conocida como "crisis de los misiles".

1982.- El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gana las elecciones y gobierna por primera vez en España.

1994.- En España, el Gobierno aprueba la creación de la Siderurgia Integral, sustituta de los Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa.

1998.- El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales determina que Pinochet, detenido de forma preventiva en una clínica londinense, goza de inmunidad en su condición de antiguo jefe de Estado.

2013.- En España mueren seis mineros en el pozo Emilio del Valle de Llombera de Gordón (León), por un escape de gas.

2024.- España hace historia en el fútbol al ser el primer país del mundo que gana el balón de oro masculino (Rodrigo Hernández, Rodri) y el femenino (Aitana Bonmatí) el mismo año.

¿Quién nació el 28 de octubre?

1866.- Ramón María del Valle Inclán, escritor español.

1906.- Ramón Rubial, presidente del PSOE.

1930.- Bernard Charles Ecclestone, patrón de fórmula 1 inglés.

1931.- Analía Gadé, actriz argentina.

1943.- Charo López, actriz española.

1974.- Joaquín Phoenix, actor puertorriqueño.

1978.- Marta Etura Palenzuela, actriz española.

¿Quién murió el 28 de octubre?

1704.- John Locke, filósofo inglés.

1977.- Miguel Mihura, escritor, dibujante y humorista español.

1999.- Rafael Alberti, poeta español.

2014.- José María Manzanares, torero español.

2022.- Jerry Lee Lewis, músico estadounidense, pionero del rock and roll.

2023.- Matthew Perry, actor estadounidense.

2024.- Kazuo Umezu, dibujante japonés de manga.

¿Qué se celebra el 28 de octubre?

Hoy, 28 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Ópera y Día Mundial del Judo.

Horóscopo del 28 de octubre

Los nacidos el 28 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 28 de octubre

Hoy, 28 de octubre, se celebra los santos Cirilo, Honorato, Fidel, Simón y Judas Tadeo.