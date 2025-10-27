Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente Huelva

Un accidente entre un coche y un autobús deja siete heridos y provoca el corte del puente del Odiel, en Huelva

Tras el accidente, se ha establecido una alternativa por la carretera VM-497, desde el kilómetro 0 al kilómetro 2.42 en Corrales, Aljaraque. Además, se han llevado a cabo importantes retenciones en los alrededores de la entrada al puente por la capital.

Un accidente entre un coche y un autob&uacute;s deja siete heridos y provoca el corte del puente del Odiel, en Huelva

Un accidente entre un coche y un autobús deja siete heridos y provoca el corte del puente del Odiel, en HuelvaDGT

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Un accidente entre un coche y un autobús ha dejado este lunes siete heridos y el corte al tráfico en el puente sobre el río Odiel, en dirección a Punta Umbría, según han informado el Servicio de Emergencias 112 y el Ayuntamiento de Huelva.

El 112 afirma que sobre las 15:50h de este lunes se ha producido un impacto entre un autobús, que contaba con 32 pasajeros, y un coche, que se encontraba averiado en el arcén, en el kilómetro 0,6 de la A-497, al inicio del puente en el río Odiel desde Huelva hacia Punta Umbría. De esta manera, se han alertado a los servicios sanitarios, Guardia Civil de tráfico, a los bomberos, a la Policía Local y mantenimiento.

Tras el accidente, siete personas han resultado heridas. Estas se tratan de los conductores de ambos vehículos y de cinco de los pasajeros, los cuales han sido traslados a los hospitales Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz de la capital, según indican desde el Consistorio.

Debido a este suceso, según indica la DGT en su web, se ha cortado al tráfico en los dos carriles del viaducto sentido Punta Umbría, además de pedir la precaución hacia Huelva, ya que hay estrechamiento en el carril derecho.

En consecuencia, se ha establecido un itinerario alternativo por la carretera VM-497, desde el kilómetro 0 al kilómetro 2.42 en Corrales, Aljaraque. Además, se han llevado a cabo importantes retenciones en los alrededores de la entrada al puente por la capital.

Accidente mortal tras chocar con una colmena

Una mujer de 54 años y su padre de 79 años murieron el miércoles 22 octubre tras sufrir cientos de picaduras de abejas, después de que la mujer estrellara su vehículo contra la colmena y sus padres acudiera a socorrerla. El accidente mortal ha ocurrido en el municipio de Vacaria, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.

Algunos vecinos de la zona avisaron a las autoridades, pero, cuando llegaron, ya era tarde. Aún se encontraban con vida, aunque Silvana, la hija, falleció poco tiempo después. Sin embargo, los padres sí fueron trasladados al Hospital Nossa Senhora da Oliveira, donde Raul, el padre, murió al día siguiente.

Actualmente, las autoridades continúan investigando lo que causó el accidente. Por el momento, no han confirmado nada, aunque no se descarta que se trate de un fallo mecánico del vehículo o un desvío por una distracción externa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un intento de fuga en el centro de menores de Hortaleza acaba con dos detenidos y varios educadores heridos

Imagen del cartel en la entrada del Centro de Menores de Hortaleza, Madrid

Publicidad

Sociedad

Barranco del Poyo durante la DANA

Los ingenieros advierten de que la tragedia causada por la DANA podría repetirse

Un accidente entre un coche y un autobús deja siete heridos y provoca el corte del puente del Odiel, en Huelva

Un accidente entre un coche y un autobús deja siete heridos y provoca el corte del puente del Odiel, en Huelva

Imagen del cartel en la entrada del Centro de Menores de Hortaleza, Madrid

Un intento de fuga en el centro de menores de Hortaleza acaba con dos detenidos y varios educadores heridos

¿Cuál es el secreto de la longevidad en esta localidad de A Coruña?
Longevidad

Los centenarios de Mañón: ¿Cuál es el secreto de la longevidad en esta localidad de A Coruña?

Imagen de la fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid
Menores agredidas sexualmente

Disfrazaba de enfermeras a las nietas de su pareja y les daba zumos "que sabían fatal" para abusar de ellas: así actuaba el violador de Serranillos

Policía Nacional
Fondos europeos

Imputados 4 directores de centros de menores de Canarias por desviar más de un millón de euros de fondos europeos

Del total de más de 1.600.000 euros ingresados por la fundación, se extrajeron en efectivo más de 1.100.000 euros y se realizaron transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares.

Muere un hombre en Tarragona tras chocar con un escaparate y clavarse un cristal en el abdomen
Accidente Mortal

Muere un hombre al chocar con un escaparate y clavarse un cristal en el abdomen en Tarragona

Se cree que el hombre volvía de fiesta bajo los efectos de alguna sustancia que podría haber consumido, lo que pudo provocar que perdiera el equilibrio y chocara contra el escaparate del local.

Una profesora leyendo una nota

Una profesora lee en clase el correo de un padre sobre el acoso a su hija y el colegio es multado con 9.000 euros

Imagen del tren descarrilado en San Fernando de Henares, Madrid

Seis heridos leves en el descarrilamiento de un tren en San Fernando de Henares

Lituania cierra indefinidamente su frontera con Bielorrusia por los globos con contrabando

Lituania derribará cualquier globo que entre en su espacio aéreo, ante la sospecha de que Moscú vuelve a estar detrás

Publicidad