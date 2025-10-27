Un accidente entre un coche y un autobús deja siete heridos y provoca el corte del puente del Odiel, en Huelva

Un accidente entre un coche y un autobús ha dejado este lunes siete heridos y el corte al tráfico en el puente sobre el río Odiel, en dirección a Punta Umbría, según han informado el Servicio de Emergencias 112 y el Ayuntamiento de Huelva.

El 112 afirma que sobre las 15:50h de este lunes se ha producido un impacto entre un autobús, que contaba con 32 pasajeros, y un coche, que se encontraba averiado en el arcén, en el kilómetro 0,6 de la A-497, al inicio del puente en el río Odiel desde Huelva hacia Punta Umbría. De esta manera, se han alertado a los servicios sanitarios, Guardia Civil de tráfico, a los bomberos, a la Policía Local y mantenimiento.

Tras el accidente, siete personas han resultado heridas. Estas se tratan de los conductores de ambos vehículos y de cinco de los pasajeros, los cuales han sido traslados a los hospitales Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz de la capital, según indican desde el Consistorio.

Debido a este suceso, según indica la DGT en su web, se ha cortado al tráfico en los dos carriles del viaducto sentido Punta Umbría, además de pedir la precaución hacia Huelva, ya que hay estrechamiento en el carril derecho.

En consecuencia, se ha establecido un itinerario alternativo por la carretera VM-497, desde el kilómetro 0 al kilómetro 2.42 en Corrales, Aljaraque. Además, se han llevado a cabo importantes retenciones en los alrededores de la entrada al puente por la capital.

Accidente mortal tras chocar con una colmena

Una mujer de 54 años y su padre de 79 años murieron el miércoles 22 octubre tras sufrir cientos de picaduras de abejas, después de que la mujer estrellara su vehículo contra la colmena y sus padres acudiera a socorrerla. El accidente mortal ha ocurrido en el municipio de Vacaria, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.

Algunos vecinos de la zona avisaron a las autoridades, pero, cuando llegaron, ya era tarde. Aún se encontraban con vida, aunque Silvana, la hija, falleció poco tiempo después. Sin embargo, los padres sí fueron trasladados al Hospital Nossa Senhora da Oliveira, donde Raul, el padre, murió al día siguiente.

Actualmente, las autoridades continúan investigando lo que causó el accidente. Por el momento, no han confirmado nada, aunque no se descarta que se trate de un fallo mecánico del vehículo o un desvío por una distracción externa.