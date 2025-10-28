Detenidos dos hombres en Alicante por asesinar a una mujer de 37 años y ocultar su cadáver dos semanas

En nuevas noticias sobre este terrible asesinato, la Policía Nacional ha detenido a los autores del asesinato de una mujer de 37 años, dos varones de 38 y 41 años de edad. Ambos le quitaron la vida a la víctima y ocultaron el cadáver en su propio domicilio durante dos semanas, con la intención de deshacerse de el próximamente. Parece ser que el motivo del crimen fue económico, pero las autoridades no descartan que se trate de un caso de violencia machista.

Los hechos se descubrían el viernes 25 de octubre, cuando un hombre denunció la situación en la Comisaría Provincial de Alicante. Alego que dos conocidos suyos le habían intentado involucrar en la muerte de una mujer a la que habían asesinado, para deshacerse del cadáver a cambio de una gran cantidad monetaria. Comentaba que quedó atónito y rápidamente tomó la decisión de denunciar lo que taba ocurriendo.

Inmediatamente, la Policía Nacional activó el protocolo de delitos violentos y derivaron la investigación a los agentes de homicidios, los cuales se desplazaron hasta el lugar del suceso para determinar si este era verídico. A la vez que el resto de agentes tramitaron las gestiones pertinentes para poner en busca y captura a los dos asesinos.

Hallazgo del cuerpo y detención de los asesinos

Cuando los agentes llegaron al domicilio encontraron el cuerpo de la mujer sin vida, en un estado que indicaba que había muerto hacía bastantes días. Tras esto, se continuó con el protocolo y se presentó en el lugar una comisión judicial y de Policía científica para determinar la causa de la muerte. Además, en la inspección de la vivienda encontraron un cuchillo que podría ser el arma del crimen, algo que no se descarta por la posterior autopsia de la víctima que dictaminó, que la mujer había fallecido hacía dos semanas por múltiples heridas de arma blanca.

Los sospechosos fueron ubicados en un hotel de la zona, donde las autoridades crearon un perímetro de vigilancia y estuvieron analizando sus movimientos, hasta que finalmente les arrestaron intentando huir de la ciudad en un vehículo. Comprobando así otro delito más, ya que el conductor carecía de permiso de conducir y dentro de este tenían una gran cantidad de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y varias joyas de oro.

Tras investigar a fondo la vida de la víctima de los sospechosos, las autoridades llegaron a la conclusión de que uno de los detenidos mantenía desde hacía meses una relación sentimental con la víctima, la cual heredó una gran cantidad económica en ese momento.

Por ello, los investigadores no descartan el motivo económico como móvil del asesinato, ya que él que era su pareja utilizaba libremente la tarjeta bancaría de la fallecida. Dejando finalmente aparcada la teoría de violencia machista, ya que no existían denuncias previas y no cuadra del todo con los hechos.

