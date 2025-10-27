Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Seis heridos leves en el descarrilamiento de un tren en San Fernando de Henares

El SUMMA 112, los Bomberos de la Comunidad de Madrid y la Policía Nacional atendieron a los pasajeros. Dos mujeres fueron trasladadas a hospitales por precaución.

Imagen del tren descarrilado en San Fernando de Henares, Madrid112 Comunidad de Madrid

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

Seis personas han resultado heridas leves este lunes tras el descarrilamiento de un tren en San Fernando de Henares (Madrid). Aún se desconocen los motivos que pudo desencadenar este suceso.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del SUMMA 112, Bomberos de la Comunidad de Madrid y Policía Nacional, que han atendido y evacuado a los pasajeros afectados. Según fuentes de emergencias, solo dos mujeres han necesitado traslado hospitalario, una por parte del SUMMA 112 y otra a cargo de Cruz Roja Emergencias Madrid.

El resto de heridos han sido atendidos en el lugar sin requerir ingreso. El tren realizaba el viaje Guadalajara - Chamartín cuando han ocurrido los hechos.

Los bomberos han asegurado el convoy y ayudado en la evacuación de los pasajeros, mientras la Policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incidente. El servicio ferroviario se encuentra interrumpido de forma temporal en el tramo afectado. Desde ADIF confirman que un servicio de autobuses reemplaza la circulación habitual para los viajeros.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el desarrilamiento de un tren en San Fernando de Henares y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad del desarrilamiento de un tren en San Fernando de Henares en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

