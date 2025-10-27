Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un intento de fuga en el centro de menores de Hortaleza acaba con dos detenidos y varios educadores heridos

Uno de los menores logró escapar y la Policía Nacional procedió a la detención de los otros dos por delitos de amenazas y lesiones a educadores y vigilantes.

Imagen del cartel en la entrada del Centro de Menores de Hortaleza, Madrid

Un intento de fuga en el centro de menores de Hortaleza acaba con dos detenidos y varios educadores heridos | Europa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a dos menores residentes en el centro de acogida de Hortaleza. Los dos menores están acusados de amenazar y causar lesiones leves a miembros del personal educativo y de seguridad, tras protagonizar un intento de fuga, según fuentes policiales.

Este suceso tuvo lugar en la mañana de ayer, alrededor de las 10:27 horas, cuando tres jóvenes de nacionalidad marroquí intentaron huir de las instalaciones situadas en la calle Valdetorres del Jarama. Al ser descubiertos, se desató un altercado en el que se vieron implicados los menores, educadores y vigilantes del centro.

Tras la intervención policial, dos de los menores fueron detenidos como presuntos autores de delitos de amenazas y lesiones leves. El tercer implicado consiguió darse a la fuga, y por el momento, continúa en paradero desconocido. Tal y como indica el diario El Mundo, uno de los menores se mostró "extremadamente violento" y tuvo que ser reducido por el personal de seguridad.

Los arrestados tienen 14 y 17 años, respectivamente. El mayor de los dos ha sido puesto a disposición del Grupo de Menores de la Policía Nacional, una unidad especializada en delitos cometidos por menores, cuyas competencias han sido asumidas en gran parte por las Unidades de Atención a la Familia y Mujer.

Hasta el lugar de los hechos, han acudido sanitarios del Summa 112, que atendieron a los vigilantes y educadores que sufrieron contusiones y mordeduras durante el forcejeo con los menores. No obstante, no fue necesario trasladar al hospital a ningún miembro del personal del centro.

Por el momento, y según la información de El Mundo, la Policía Nacional sigue buscando al menor que consiguió escaparse.

Tres menores se fugan de un centro de menores de Valladolid

Hace tan solo dos meses, tres internos se fugaron del centro de menores Zambrana. De los tres internos, dos de ellos eran mayores de edad que estaban esperando su traslado a prisión.

En esa ocasión, el sindicato UGT ha denunciado "las malas condiciones laborales existentes en el Centro" y la "falta de las medidas de seguridad necesarias". A raíz de las denuncias por agresiones a los educadores, la sección sindical ha manifestado la decisión de continuar a la espera de "las mejoras anunciadas hace meses por la Junta de Castilla y León para reforzar la seguridad", una situación que también han recriminado al centro por su "inacción", puesto que ya habían comunicado el mal estado en que se encontraban las ventanas y, enfatizan, es la razón por la que se ha producido la fuga.

Desde el sindicato, han recordado que esa falta de seguridad ha quedado reflejada en las denuncias por las agresiones de las que han sido víctimas los trabajadores y que "han quedado impunes por la falta de rigor a la hora de aplicar el reglamento de régimen interno". Además, se han referido al "continuo consumo de tabaco" ante la política del centro de no penalizar su consumo en un centro de menores.

