Los centenarios de Mañón: ¿Cuál es el secreto de la longevidad en esta localidad de A Coruña?

Esperanza acaba de cumplir los 100 años. Nos abre las puertas de su casa en la parroquia de San Fiz, en Mañón, sin darle mucha importancia a su hazaña. "Trabajar, eso es lo que hice toda la vida", nos responde entre risas cuando le preguntamos por su secreto. Y aunque suene a broma, no le falta razón.

Una vida de trabajo en el campo en la que se despertaba con el sol y casi se iba a dormir también con él. "Trabajábamos mucho en el monte y en la huerta. Teníamos animales y ahí no se para nunca", relata. Un trabajo que no sabe de domingos ni festivos y que supone mantener una actividad física moderada y constante. Aquí la clave número uno de la longevidad que Galicia empieza a convertir en seña de identidad.

Trabajo en el campo, vida sin estrés y comida de casa

El ayuntamiento de Esperanza, Mañón, tiene poco más de 1.200 habitantes y cuenta con cinco centenarias. Mujeres todas ellas, porque las cifras dicen que son ellas las que llegan con más facilidad al siglo de vida. "Comíamos lo que cultivábamos de la tierra y de los animales que teníamos. A la tienda íbamos poco", continúa relatando esperanza. Asegura que ella no le ha hecho ascos a nada, ni antes ni ahora. Para beber siempre: "Agua de la fuente" y, supuesto nada, de tabaco. Aquí la clave número dos. Comida saludable y buenos hábitos.

Todo ello le ha permitido a esta coruñesa cumplir la centena sin tomar ninguna pastilla, leyendo sin gafas y escuchando a la perfección. Camina con escasa ayuda de un bastón y sonríe, sonríe mucho. "Me encanta leer, leo lo que haya. El periódico, las revistas, lo que sea". Así, al lado de su ventana, vive tranquila. "Es una maravilla, la verdad es que para nosotros es un orgullo", nos dice Veli, su nuera. "Tiene muy buen carácter, es muy buena, todo le vale, por eso también está así yo creo". Sobre esto no tenemos base científica para convertirlo en clave de longevidad, pero no lo dudamos. La actitud, seguro, hace buena parte del trabajo.

Esperanza no toma ninguna medicación y su principal pasión es la leer

Si no que se lo digan a Josefa, camino ha de los 101 dentro de un par de meses. Vive sola, hace las tareas de su casa y su secreto lo dice y lo expresa por cada poro de su piel: "Ser alegre, tomarse la vida con alegría y buen humor". Hace gimnasia y come más bien poco: "No me quedo nunca con el estómago lleno a reventar".

Y además de estos trucos que nos inspiran Esperanza y Josefa, están los que nos da la propia tierra. Los beneficios de una Galicia que podría entrar en breve en el ranking mundial de las llamadas zonas azules, las zonas de especial longevidad. Están el clima, el aire puro, la naturaleza. La riqueza del ecosistema y el contacto personal, es decir, la vida en comunidad.

Conclusión. Hay que quitarle estrés a la vida y echarle una buena dosis de buen humor. Y el que pueda que se planteé alguna visita, ¿Quién sabe? Igual se pega algo.

