Bretón se muestra estático e impasible en el juicio por el asesinato de sus hijos

Solo en un momento José Bretón mueve sus brazos. Durante todo el interrogatorio su postura no varía. No se mueve para no cometer errores.

Curiosamente, este lunes durante el receso sí que gesticulaba con su abogado. En cambio, durante el juicio no se ha movido ni variado su actitud. Fría hasta que, durante unos segundos, parece emocionarse al hablar de su hijo.

Javier Torregrosa, experto en comunicación no verbal científica, explica que no es una emoción real porque "se emociona y luego vuelve a su estado neutro otra vez".

Su mirada se mantiene fija en quien le pregunta. Solo la desvía en momentos clave para dirigirse al jurado de su izquierda.

Son movimientos que parecen memorizados. Han sido cuatro horas de interrogatorio con poco espacio para la espontaneidad.