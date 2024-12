Germán, el asesino de El Rubio, reconoce que mató a su novia de 17 años embarazada: "No quería que se fuera con nadie"

Esta martes por la mañana ha comenzado el juicio por el asesinato de Elia, una joven de 17 años que residía en la localidad de El Rubio y que estaba embarazada en el momento de su muerte. El acusado, su pareja desde hacía varios meses, reconoció los hechos después de cambiar en varias ocasiones sus versiones de lo sucedido. Además se le ha diagnosticado un trastorno de personalidad múltiple y es adicto a las drogas y al alcohol.

Tras conformarse el jurado popular que ha estado compuesto por 11 ciudadanos, 7 mujeres y 4 hombres, muy jóvenes todos ellos, ha comenzado el juicio en la Audiencia de Sevilla. En primer lugar, la abogada ha entregado documentos que acreditan que el acusado ya ha pagado 30.000 euros a la familia de la víctima como parte de la indemnización y en señal de su arrepentimiento.

"La maltrataba y la insultaba, me volvía loco"

Germán, el joven de 22 años, acusado de 7 delitos, ha confesado que llevaba varios meses de relación con Elia tras negarlos meses atrás. Ha reconocido que era su pareja: “Nos queríamos, pero teníamos momentos malos y teníamos muchas discusiones. Por mi problema de relacionarme con la gente, caí en las drogas. Me volvía loco y las discusiones eran por mi culpa. Yo siempre era el culpable. Yo la he insultado y la he maltratado. La he agredido, me volvía loco y al otro día me arrepentía y le pedía perdón” ha declarado en el juicio el acusado.

También ha reconocido otro de los hechos más graves ocurrido en enero 2022, en el que se produjo una fuerte discusión en la que la agredió y también grabó un vídeo amenazándola de muerte. Así mismo ha confesado que la golpeaba a menudo y la había amenazado por mensajes en varias ocasiones. “Estaba obsesionado con los celos y no quería que se fuera con nadie.” Y reconoce que tenía el arma homicida pero no la licencia.

En total está acusado de 7 delitos por los que la Fiscalía pide que el acusado indemnice con 183.299 euros a los padres de la víctima y un total de 42 años de cárcel. El miércoles declararán los testigos.

