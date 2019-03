García de Pablos, catedrático de Derecho Penal: "Bretón no estará ni un año más de 25 en la cárcel"

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA

García de Pablos, catedrático de Derecho Penal, ha analizado la sentencia de José Bretón y ha determinado que éste no permanecerá "ni un año más de 25 en la cárcel". Además, se le resta el que ya ha estado privado de libertad. No obstante, considera que si se presenta recurso, no será favorable para el acusado.