Un matrimonio de Vejer de la Frontera, en Cádiz, ha sido el primero en denunciar el robo de su hijo en 1974. El Hospital les comunicó que habia fallecido. 20 años despues descubrieron que su tumba estaba vacía.

Pero éste no es el único caso;la hermana mayor de Chari nació en 1975 en lo que hoy es el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. El parto transcurrió sin complicaciones pero unas horas después les comunicaron su fallecimiento.Sus padres no pudieron ver el cadáver porque, según el hospital, ya estaba preparado y no se podía destapar.

Lo mismo les ocurrió a Paquita y a Andrés en 1979.Tras comunicarles la muerte de su hija recién nacida estuvieron 20 años llevando flores a un nicho.Cuando quisieron trasladar sus restos, encontraron un feto de un año anterior que no estaba registrado.

En el lado opuesto se encuentran personas como el padre de Antonio; que antes de morir le reconoció a su hijo que le había comprado por 1 millón de pesetas en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

De momento la Fiscalia de Cádiz cuenta ya con documentación de 16 casos.Tambien el fiscal de Algeciras investiga otros 2 casos.