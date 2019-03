El cantante Franciso acusado de estafa por el impago de un Maseratti

El cantante Francisco pagará la fianza de 6.000 euros que le ha impuesto la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante para evitar entrar en la cárcel en relación con un presunto delito de estafa en los próximos días.

El artista está acusado de estafa por el presunto impago de un vehículo de alta gama de la marca Maseratti, y en su declaración este jueves ante el magistrado de la sección tercera, mostró su "total disposición" de colaborar con la justicia y mantuvo que sufre "ataques puntuales" de agorafobia.

Durante su comparecencia, Francisco también aseguró que no tiene intención de fugarse y aclaró que no acudió a la anterior citación del pasado mes de julio porque no estaba "en condiciones" debido a su problema de agorafobia, pese a que sí pudo participar días después en "otros actos de carácter público".

En el presente auto, la sala recuerda que los problemas de agorafobia del cantante no le impidieron acudir al programa de televisión pocos días después de excusar su presencia ante el tribunal, y destaca que "en ningún momento comunicó su pronta y sorprendente recuperación a fin de poder celebrar la vista en fecha más cercana".



La abogada de Francisco ha informado de que no presentarán un recurso de reforma al auto emitido por la Audiencia alicantina y que se pagará "para evitar la prisión", dentro del plazo dado por el tribunal de diez días. Sobre el riesgo de fuga del artista aducido, ha afirmado que "da risa que Francisco vaya a eludir la acción de la Justicia".

"Acatamos el auto porque estamos convencidos de que mi cliente es inocente y de que no se va de España", ha insistido la letrada, para quien este proceso nunca debería haber entrado dentro del ámbito de Lo Penal, sino que corresponde a la esfera de Lo Civil.

PROGRAMA TELEVISIVO

Los abogados de Francisco consiguieron el pasado mes de julio que la Audiencia aceptara aplazar la comparecencia prevista para la primera semana de julio, alegando que su cliente había tenido que suspender un concierto a finales de mayo por un "ataque de ansiedad" que presuntamente arrastraba desde entonces y que le mantenía alejado de los escenarios.

No obstante, en septiembre los propios magistrados tuvieron conocimiento de que el cantante había participado en un programa televisivo de Antena 3.

Por estos hechos, y tras comprobar que la grabación de esta actuación se había producido cinco días después de la fecha en la que estaba citado para declarar, requirieron al artista que acudiera este jueves.

JUICIO POR ESTAFA

El cantante está acusado de un delito de estafa relacionado con el presunto impago de un vehículo de alta gama de marca Maseratti, valorado en 80.000 euros y adquirido en 2004 al empresario y promotor inmobiliario Andrés Ballester, según la calificación provisional de la Fiscalía.

El contrato de compraventa del vehículo se produjo en enero de 2004, a pagar "dentro de los seis meses siguientes a la firma del contrato". Transcurrido el plazo, se prorrogó el pago hasta septiembre de 2006 por un montante de 88.400 euros, intervalo en el cual Francisco vendió el coche pero sin pagar la deuda contraída.

El vehículo se debía pagar a cargo de unas comisiones que iba a percibir Francisco en concepto de promoción de unas viviendas que pretendía vender Ballester en Altea (Alicante) valiéndose de la fama del cantante.

La venta de esos inmuebles finalmente no tuvo lugar, por lo que el empresario ha acusado a Francisco de estafa por el impago del vehículo. A lo largo de este proceso, la defensa del cantante ha reiterado que éste "quiere pagar".

Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita para el cantante una pena de tres años y seis meses de prisión, una multa de 12 euros diarios durante nueve meses, y el pago de la deuda con el empresario Andrés Ballester que asciende a 88.400 euros.