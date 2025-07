Demandada una dermatóloga por denunciar en redes casos de intrusismo profesional en clínicas estéticas

En los últimos años, el número de personas que pasan por la consulta de una clínica estética para hacerse un retoque físico y mejorar su aspecto, ha aumentado considerablemente. Muchos de estos tratamientos ya no son tan invasivos, se realizan en pocos minutos y los resultados los vemos prácticamente en el acto. Pero esa mayor demanda ha hecho también que aumenten las clíniacas estéticas. La alarma salta cuando proliferan las denuncias, porque muchas no reúnen las condiciones, ni si quiera, están gestionadas por profesionales.

Eso es lo que denunció una dermatóloga de Tenerife. Y como ella denunció en redes sociales esta mala praxis y la competencia desleal por personal no preparado, un enfermero estético decidió denunciarla a ella. El demandante, un enfermero a quien la prensa sensacionalista británica hizo popular en 2017 al elegirlo como «el enfermero más sexy del mundo», le reclama 500.000 euros por difamarle. ¿El motivo? Compartir en redes sociales una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canaria en 2023 que confirma que los tratamientos médico-estéticos son competencia exclusiva del personal médico.

Tras visibilizar esta realidad, la doctora fue víctima de una campaña de acoso y amenazas, tanto digitales como presenciales, que incluyó la recepción coordinada de varios burofaxes intimidatorios enviados por profesionales no cualificados con prácticas ilegales en Tenerife exigiendo su silencio público.

"No me muevo por interés comercial"

La doctora Rodríguez ha querido deja claro que “no me mueve en absoluto el interés comercial. Estas personas que ejercen en la ilegalidad y yo jugamos en ligas diferentes. Me mueve la ética profesional, el respeto por mi profesión y la protección de los pacientes. Mi deber profesional, ético y moral es advertir a la población de prácticas médicas ilegales que pueden dañar su salud. Por mucho que intenten silenciarme, seguiré cumpliendo con mi deber como médico”. La dermatóloga asegura que «simplemente» copió una sentencia del TSJC de 2021 y no dio «instrucciones a nadie, ni para que escribieran reseñas de apoyo ni contra nadie». En el juicio defendió que la sentencia del Tribunal Supremo aclara que los tratamientos estéticos solo pueden llevarlos a cabo médicos, no enfermeros.

Este juicio no es solo una causa personal, es una batalla judicial por la legalidad, la ética y la protección del paciente frente al creciente intrusismo en el ámbito estético.

Incremento de los tratamientos estéticos En la última década ha habido un notable crecimiento en la demanda de procedimientos de cirugía y medicina estética por parte de personas cada vez más jóvenes. En particular, los retoques estéticos en pacientes entre los 16 y los 25 años han aumentado considerablemente. También entre los mayores de 45 años, con un aumento que oscila entre el 28 y el 38%. Ponerse en manos expertas es la mejor seña de responsabilidad y calidad, para tener unos resultados óptimos y seguros. Con profesionales médicos que han hecho el MIR en esta especialidad y están preparados para realizar los tratamientos adecuados a cada paciente. La doctora Rodríguez, dermatóloga de la clínica Dermaten, asegura que ha tenido que "emmender" muchos errores en pacientes que llegan desesperados de estas "clínicas".

Este caso puede marcar un antes y un después en la lucha contra el intrusismo sanitario en Canarias y en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com