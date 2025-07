Desgarrador crimen por obsesión y celos en Almería: secuestran, violan y rapan el pelo a una joven

La Guardia Civil investiga como un crimen motivado por celos la agresión sexual sufrida por una joven en un paraje cercano a La Venta de El Cholas, en el término municipal de Macael (Almería), la madrugada del pasado viernes 12 de julio. La víctima fue presuntamente secuestrada, vejada y violada en una zona aislada a unos 20 kilómetros de Albox, según ha adelantado La Voz de Almería.

La investigación apunta a que el ataque habría sido ideado por una mujer que ya ha sido detenida como presunta autora intelectual del delito. Según fuentes citadas por el diario almeriense, la detenida estaba obsesionada con un hombre del municipio y no toleraba que otras mujeres se relacionaran con él, ya fuera de forma sentimental o amistosa.

De acuerdo con las primeras hipótesis, la mujer habría convencido a un socio laboral para que participara en la ejecución del crimen y fuera el autor material de la agresión sexual. La víctima, cuya identidad no ha trascendido, había sido también brutalmente agredida, con un intento de desfiguración, según relatan vecinos del municipio. No obstante, esta información no ha sido confirmada por la Guardia Civil.

El autor material del crimen aún no ha sido localizado, pero sí identificado, y las fuerzas de seguridad continúan con las diligencias para dar con su paradero. Mientras tanto, se mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar con precisión la implicación de los sospechosos.

Desde el instituto armado se ha pedido prudencia y respeto hacia la víctima, además de evitar la difusión de rumores o vinculaciones infundadas. En las últimas horas, en redes sociales se ha intentado relacionar este crimen con altercados entre españoles e inmigrantes en Torre Pacheco (Murcia), aunque las autoridades han negado cualquier conexión entre ambos sucesos.

¿Qué esta pasando en Torre Pacheco?

Torre Pacheco ha entrado en la cuarta noche de altercados, a pesar de la presencia policial. La Guardia Civil ha cargado contra un grupo de jóvenes con disparos de pelotas de goma tras recibir el lanzamiento de piedras, botellas de cristal y petardos. Aunque no ha habido heridos, se han producido tres nuevas detenciones.

Desde que se produjo la agresión a un hombre de 68 años que lo inició todo, la policía ha detenido a tres presuntos implicados, y a diez personas por altercados, delitos de odio, lesiones y desorden público. También se han impuesto más de treinta sanciones por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Recientemente, la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha atribuido los disturbios registrados en los últimos días a "terrorismo de extrema derecha", Igualmente ha acusado a los responsables de Vox por tener "autoría intelectual" de lo sucedido y ha arremetido contra la "inacción" del Gobierno central.

