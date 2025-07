La justicia ordena a Juana Rivas entregar a su hijo menor a su padre

El juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha estimado que Juana Rivas le entregue a su exmarido a su hijo menor. El progenitor, Francesco Arcuri, es quien tiene la custodia del niño, el cual ha estado viviendo con la madre en España desde finales de 2024, después de que Rivas denunciara al padre por supuestos malos tratos a sus hijos, hechos por los que será juzgado el próximo 18 de septiembre en Italia. Sin embargo, tanto la justicia italiana, como ahora la española, consideran que el menor no corre peligro bajo la custodia de Arcuri y que debe ser devuelto a su padre.

En un auto fechado el 14 de julio, la magistrada Cristina Luis Vílchez rechaza la petición de suspensión solicitada por Rivas y ha fechado la entrga del menor en Granada para el próximo martes, 22 de julio, entre las 10 y las 11 horas. Aún así, la decisión es recurrible ante la Audiencia de Granada en el plazo de 20 días desde la notificación, por lo que dicha fecha podría quedar en suspenso.

Ratifican la decisión de Italia

Vílchez apela a una decisión de la Corte de Apelación de Cagliari que ratificó la sentencia emitida el 18 de febrero, en la que se ordenaba la devolución "inmediata" del menor. En vista de "la controversia en la que se encuentra inmerso y el tiempo de permanencia en España", el juzgado acuerda medidas para "conseguir o facilitar el tránsito tranquilo del menor y su traslado a Italia, realizándolo de la forma más adecuada a su edad e interés".

La resolución también implica el rechazo por parte del Juzgado de Familia a la última petición de Rivas para que se escuche el testimonio del menor antes de ejecutarse la resolución italiana. Desestima la solicitud "no porque no tenga éste una edad adecuada o suficiente de juicio" o "porque no deba ser oído un menor en relación con las medidas que le afectan, sino porque la audiencia del menor no es un medio de prueba sino una diligencia que no resulta inocua para éste y de la que, por ende, no se debe abusar".

Tras conocerse el auto, el equipo jurídico de Juana Rivas ha anunciado que “ejercerá todas las acciones legales a su alcance para proteger el interés del hijo menor”, subrayando que “resulta contrario al sentido común que un niño sea entregado a quien está siendo acusado por maltratarle”. Pese a todo, los letrados han insistido en que, por muy injusta que les parezca, la resolución deberá cumplirse, aunque confían en que se activen “todos los mecanismos legales que permitan rectificar una decisión judicial que pone en grave peligro a un menor español que ni siquiera ha sido escuchado por la jueza que dicta esta desafortunada decisión”.

