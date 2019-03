"Fernando me presionaba constantemente para que no hablase en el juicio"

Fernando Torres Baena le decía que la única manera de salir de aquello era "manteniéndose todos unidos, que confiara ciegamente en él".

Ivonne González le ha contado su verdad a una periodista de antena 3 en una carta detallada. Dice que no le denunció porque Fernando era todo para ella.

"Desde el comienzo del juicio me he sentido presionada para no llevar una línea de defensa distinta a la marcada por Fernando. Me presionaba constantemente para que tuviera bajo control a mis abogados. Hay que entender que llevo toda la vida sometida a Fernando y a su forma de ver la vida. Te recuerdo que entré allí con 12 años, saca tú las conclusiones."

Son las palabras de Ivonne González respondiendo por qué nunca denunció a Fernando Torres Baena.

"Me decía que la única manera de salir era manteniéndonos todos unidos. Que confiara ciegamente en él como siempre. Y que él no iba a permitir que con lo que me quería me pasara nada malo".

Así explica su mutismo durante el juicio. Asegura que se debió a la manipulación que sufrió por parte del principal acusado, su maestro de karate desde que era una niña.

"No le denuncié por el mismo motivo por el que nadie lo hizo, ni me lo planteaba siquiera. Fernando era un padre, un amigo, un confidente, todo. Nadie se hubiera planteado denunciarlo nunca."



Desde la prisión donde duerme desde el pasado quince de marzo cuando se dictó sentencia, Ivonne González habla por primera vez. Asegura que ella ha vivido lo mismo que muchas víctimas que declararon en el juicio.

"Tienes que entender que nadie se cuestionaba nada y que cuando mantenía relaciones, me gustasen o no, estaba pagando una deuda a Fernando".

Nos dice que mientras espera que el recurso que presentarán su abogados prospere, trata de mantener la calma y no desesperarse.