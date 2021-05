¡Feliz Día de la Madre 2021! Las mejores frases y dedicatorias para felicitar el 2 de mayo

¡Hoy es el Día de la Madre! Esta jornada es perfecta para decirle a tu mamá lo mucho que la quieres y lo importante que es en tu vida. Si te cuestan las palabras y no sabes por dónde empezar, aquí tienes algunas ideas para que tu madre se sorprenda este día tan especial. ¡Seguro que sonríe y se emociona este 2 de mayo!

A continuación, te dejamos algunas frases y dedicatorias para felicitar el Día de la Madre. Aparte de que le llegue un bonito mensaje, si acompañas esta felicitación con un detalle personal elaborado por ti, como una manualidad, seguro que tu madre se sentirá la mujer más orgullosa del mundo.¡Feliz Día de la Madre!

10 Frases y dedicatorias para felicitar el Día de la Madre

“No importa lo que suceda, siempre te querré, mamá. No importa que discutamos o que te enfades conmigo, ¡te amaré hasta el día en que muera!”.

“Gracias por estar siempre que te necesito, por tu paciencia infinita y por tu amor incondicional. Te quiero mucho mamá”.

“De todos los regalos que la vida, una buena madre es el más grande de todos. ¡Gracias por ser la mejor, mamá! ¡Feliz Día de la Madre!”.

“Gracias, mamá. Solo tú me das TODO sin pedir NADA a cambio”.

“Gracias por darme lo mejor de ti: tu ternura, tu alegría y tu amor. ¡Feliz Día de la Madre!”.

“Mamá, te mereces todo lo bueno del mundo. No puedo estar más orgullosa de tener una madre como tú. ¡Te adoro hoy y siempre!”.

“¡Qué suerte la mía de tener una madre como tú! Estoy feliz y agradecida de que siempre estés conmigo, en las buenas y en las malas. ¡Feliz Día de la Madre!”.

“Aún recuerdo cuando éramos pequeños y nos dabas un beso de buenas noches. También nos leías un cuento para sacarnos una sonrisa y dormir bien. Eres la mejor madre que se puede tener. ¡Te queremos!”.

“Mamá, eres la estrella de mi vida. La que me hace brillar en mis días más oscuros. Eres mi amor de verdad”.

“Aunque hoy sea el Día de la Madre, quiero que sepas que te quiero todos los días del año, y no solo hoy. ¡Feliz Día de la Madre!”.

Día de la Madre: frases célebres de personajes famosos

“Muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación es el corazón de una madre”. Bersot.

“Una madre es alguien a quien pides ayuda cuando te metes en problemas”. Emily Dickinson.

“Los brazos de una madre están hechos de ternura y los niños duermen profundamente en ellos”. Víctor Hugo.

“Me gusta cuando mi madre me hace reír. Y me gusta más cuando yo la hago reír a ella”. Adriana Trigiani.

“Cuando eres madre, nunca estás sola en tus pensamientos. Una madre siempre piensa dos veces, una por sí misma y otra por su niño”. Sophia Loren.

“Jamás en la vida encontraréis ternura mejor, más profunda, más desinteresada ni verdadera que la de vuestra madre”. Honoré de Balzac.

Además de decirle alguna de estas frases o dedicatorias, lo más importante este 2 de mayo es darle un gran beso y abrazo (siempre que las restricciones por el Covid-19 lo permitan, claro). ¡Feliz Día de la Madre 2021!