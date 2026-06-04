Vegueta se prepara para recibir al Papa: “Hemos tenido que pedir los bolsos varias veces porque se agotan”

La cuenta atrás para la visita del Papa a Gran Canaria ya se nota en las calles, especialmente en el barrio de Vegueta, donde algunos comercios viven días de intensa actividad. Uno de ellos es el bazar regentado por Cristina Quintana, que desde hace semanas ha transformado parte de su negocio en un pequeño punto de encuentro para quienes quieren llevarse un recuerdo de esta histórica cita.

Lo que comenzó como una idea sencilla entre la propietaria del negocio y el proveedor habitual de camisetas terminó convirtiéndose en un fenómeno inesperado. Según explica Cristina Quintana, la iniciativa arrancó hace aproximadamente un mes, aunque reconoce que al principio las ventas fueron más lentas.

“Empezamos hace unas tres semanas o un mes y al principio costó un poquito”, explica. Sin embargo, el boca a boca comenzó a hacer efecto. “Ya veía que ha ido pasando el tiempo y ha venido gente diciendo: ‘Mira, fulanito me dijo que había comprado una blusa del Papa aquí’”.

Camisetas, rosarios y bolsos: los productos estrella

La tienda ha ampliado progresivamente su catálogo relacionado con la visita papal. Actualmente ofrece camisetas con varios diseños, tazas, gorras, pañuelos, rosarios aromatizados, tote bags, postales, marcapáginas y otros recuerdos específicos de la visita.

Entre todos ellos, hay claros favoritos. “Lo que más se vende yo creo que son las camisetas y los rosarios”, explica. Aunque hay otro producto que también está causando furor: “Los bolsitos hemos tenido que pedirlos varias veces porque se nos han agotado”.

Los precios oscilan entre los 1,50 euros de los marcapáginas y los 15 euros de las camisetas. También destacan artículos como los rosarios perfumados con aroma a rosa, que incluyen un marcapáginas conmemorativo con la fecha de la visita papal: el 11 de junio de 2026.

Preparados para una avalancha de personas

La preocupación ahora ya no está solo en vender recuerdos, sino en gestionar la gran afluencia de personas que esperan recibir durante la jornada histórica. “Ese día esperamos que esté bastante lleno de gente”, reconoce Cristina, que ya trabaja junto a su equipo en un plan especial para atender a clientes y curiosos. La idea es sencilla: sacar parte de la actividad a la calle. “Estamos pensando en atender en la puerta porque va a haber tanta gente que no podemos estar atentas a todo”, explica. La plantilla acudirá al completo para reforzar la atención durante una jornada que esperan vivir con intensidad. “Vamos a venir todas en el mismo horario y a pasarlo bien porque ese día será para estar con los ánimos arriba”.

Más allá de los souvenirs

La preparación también incluye productos básicos para quienes pasen horas en la zona. El comercio ya ha comenzado a aumentar los pedidos de agua, refrescos, snacks y chocolates. “Estamos empezando desde ya a pedir bastante mercancía porque sabemos que la gente va a necesitar agua, refresco o algo para calmar el hambre”, explica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.