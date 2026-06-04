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Noticias de hoy, jueves 4 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 4 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, jueves 4 de junio de 2026 | Antena 3 Noticias

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Según los agentes Leire Diez trabajaba para Santos Cerdán. Santos, desde un papel directivo, daría instrucciones a 'la fontanera' y ella ejecutaba.

El sumario del 'caso Leire'

Ya se conoce el sumario del 'caso Leire'. La UCO señala a Santos Cerdán y a Leire Díez como los cabecillas de la presunta trama de las cloacas del PSOE.

Juicio a David Sánchez

Antonio Balas es el famoso teniente coronel de la UCO, al que perseguía Leire Díez en sus audios. Ha afirmado en el juicio de David Sánchez que buscaba piso antes de que se le adjudicara el puesto en la Diputación de Badajoz. El hermano del presidente tiene hoy la oportunidad de dar su versión ante el juez.

Alto el fuego entre el Líbano e Israel

Alto el fuego en el Líbano. La presión de Trump a Netanyahu consigue un acuerdo para el cese de las hostilidades. Esta tregua era el paso previo para llevar a buen puerto las negociaciones de Estados Unidos con Irán. La Casa Blanca cree que el fin de la guerra podría llegar este fin de semana.

IVA hostelería

Tirón de orejas a España por el IVA reducido. Los Bares y hoteles están en el punto de mira. La Comisión Europea propone a España subir el IVA del 10% al 21%. Busca así elevar la recaudación en hasta 7.000 millones de euros.

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Mueren 5 policías forales al chocar contra un camión cisterna en la autopista AP-8 a su paso por Elgoibar

Camión accidentado

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Sociedad

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Noticias de hoy, jueves 4 de junio de 2026

La cifra de muertos en Siria por los devastadores terremotos supera los 1.500

Efemérides de hoy 4 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 4 de junio?

Antena 3 Noticias emitirá este domingo el 'Especial Visita del Papa a España: León XIV en Madrid'

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Río Segre
Cadáveres

Dos cadáveres en menos de cinco horas en Lleida: un hombre en el pantano de Utxesa y una mujer en el río Segre

Joyería
Madrid

Atraco con armas de fuego en una joyería en el centro comercial de La Vaguada

Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango y asegura que la acusación contra él es "injusta e infundada"
Andic

Giro en el caso Isak Andic: la jueza investiga si hubo terceras personas implicadas en la muerte y pone el foco en la psicóloga de la familia

La instructora pide nuevas diligencias para esclarecer si otras personas participaron en los hechos y analiza el papel de la terapeuta de la familia.

Tiendas de campaña, paella, música y protestas: "Los docentes valencianos nos tenemos que hacer visibles para que nos escuchen"
Huelga profesores

Tiendas de campaña, paella, música y protestas: "Los docentes valencianos nos tenemos que hacer visibles"

Los profesores valencianos seguirán acampados en la plaza de la Virgen hasta que consigan mejoras laborales y un acuerdo con Educación.

Imagen de Andrea Ordalo, madre de la bebé fallecida

La madre de la bebé muerta por quemaduras acusa a su expareja: "Mi niña no estaba ni enjabonada, él tenía la idea de hacerlo"

Esther Dessire H. G

Buscan a Esther Dessire, una niña de 15 años desaparecida en Arroyo de la Encomienda, Valladolid

El Gobierno de Canarias suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife por la visita del Papa

¿Por qué viene el Papa a España?

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