Noticias de hoy, jueves 4 de junio de 2026

Según los agentes Leire Diez trabajaba para Santos Cerdán. Santos, desde un papel directivo, daría instrucciones a 'la fontanera' y ella ejecutaba.

El sumario del 'caso Leire'

Ya se conoce el sumario del 'caso Leire'. La UCO señala a Santos Cerdán y a Leire Díez como los cabecillas de la presunta trama de las cloacas del PSOE.

Juicio a David Sánchez

Antonio Balas es el famoso teniente coronel de la UCO, al que perseguía Leire Díez en sus audios. Ha afirmado en el juicio de David Sánchez que buscaba piso antes de que se le adjudicara el puesto en la Diputación de Badajoz. El hermano del presidente tiene hoy la oportunidad de dar su versión ante el juez.

Alto el fuego entre el Líbano e Israel

Alto el fuego en el Líbano. La presión de Trump a Netanyahu consigue un acuerdo para el cese de las hostilidades. Esta tregua era el paso previo para llevar a buen puerto las negociaciones de Estados Unidos con Irán. La Casa Blanca cree que el fin de la guerra podría llegar este fin de semana.

IVA hostelería

Tirón de orejas a España por el IVA reducido. Los Bares y hoteles están en el punto de mira. La Comisión Europea propone a España subir el IVA del 10% al 21%. Busca así elevar la recaudación en hasta 7.000 millones de euros.

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