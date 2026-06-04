Efemérides de hoy 4 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 4 de junio?

El 4 de junio de 2013, el Comité Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe de Siria (COISiria) publica un informe en el que da “motivos razonables” para sospechar sobre el uso de armas químicas en el conflicto de Siria. Paulo Pinheiro, presidente del mencionado comité, declaró por motivo de la publicación del informe: “los crímenes que conmocionan la consciencia se han convertido en una realidad cotidiana”. El documento se basó en entrevistas con personal médico que huyo de Siria, declaraciones a distancia de presuntas víctimas y muestras médicas entregadas por países que no formaban parte de la contienda bélica.

La preocupación de los observadores era que, el Gobierno de Bashar Al-Ássad, al poseer este tipo de armas, las pudiera llegar a emplear contra los grupos rebeldes armados. A su vez, también temían que si las fuerzas opositoras al régimen se hacían con los agentes químicos los pudieran llegar a utilizar. El embajador de Rusia de la ONU para los Derechos Humanos, Aleksey Borodavkin, acusó al COISiria de haber tomado una posición parcial y responsabilizar en su mayoría a Damasco de la “violencia continúa” que se vivía en la región.

Un 4 de junio, pero de 1982, el FC Barcelona anuncia el fichaje de Diego Armando Maradona, el evento que marcaría los primeros pasos del astro argentino en el viejo continente. Los blaugranas consiguieron incorporar al joven futbolista después de tenerle varios años en el punto de mira; en 1980 casi lograron firmarlo, pero la operación acabó cayendo ante la negación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) del traspaso. Maradona abandonaba Boca Juniors a cambio de 1.200 millones de pesetas (un poco más de 7 millones de euros) dispuesto a conquistar la Liga de fútbol española. Desafortunadamente, una hepatitis y una lesión en el tobillo le mantuvieron fuera del terreno de juego. Su estancia en Barcelona acabaría sin poder demostrar la verdadera calidad que escondían bajo sus botas. Abandonaría el Barça en 1984, con destino a Nápoles, donde se convertiría en estrella mundial.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 4 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 4 de junio?

1783.- Los hermanos franceses Montgolfier realizan su primera demostración pública de ascensión en globo, en Annonay (Francia).

1917.- Se conceden por vez primera los Premios Pulitzer de periodismo.

1940.- Finaliza la evacuación aliada de Dunkerque, durante la II Guerra Mundial.

1946.- El general Perón asume la Presidencia de la República Argentina.

1965.- El atleta australiano Ron Clarke bate el récord mundial de los 5.000 metros, con un tiempo de 13' 25.8.

1972.- El tenista español Andrés Gimeno gana el trofeo de Roland Garros.

1984.- El músico norteamericano Bruce Springsteen publica 'Born in the USA' con la icónica portada de la fotógrafa Annie Leibovitz.

1996.- El escritor español Jorge Semprún es elegido miembro de la Academia Goncourt, primer extranjero en ingresar en esa institución gala.

2003.- La científica española Margarita Salas lee su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua.

2011.- Na Li gana el torneo Roland Garros, primera tenista china en ganar un Grand Slam.

2025.- El Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de la Concordia.

¿Quién nació el 4 de junio?

1911.- José Meliá, empresario hotelero español.

1933.- Rafael Peralta, rejoneador español.

1962.- Trinidad Jiménez, política socialista española.

1965.- Michael Doohan, motociclista australiano.

1970.- José Luis Figuereo, 'El Barrio', cantautor español.

1976.- Alexei Navalni, político y activista ruso.

1985.- Bar Refaeli, modelo israelí.

¿Quién murió el 4 de junio?

1941.- Guillermo II, último emperador de Alemania.

2005.- José Antonio Jáuregui, antropólogo, escritor y profesor español.

2017.- Juan Goytisolo Gay, escritor español.

2019.- Lennart Johansson, dirigente de fútbol sueco y expresidente de la UEFA.

2021.- Richard R. Ernst, químico suizo y Nobel de Química 1991.

2025.- Philippe Labro, periodista y cineasta francés.

¿Qué se celebra el 4 de junio?

Hoy, 4 de junio, se celebra el Día Mundial de la Fertilidad.

Horóscopo del 4 de junio

Los nacidos el 4 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 4 de junio

Hoy, 4 de junio, se celebran las santas Saturnina, Noemí y Rut y los santos Nicanor y Quirino.