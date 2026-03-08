Detenidos tres menores en Vitoria por agredir a dos chicos homosexuales

Tres menores han sido detenidos este domingo en Vitoria por presuntamente agredir a dos chicos homosexuales a los que insultaron mientras les golpeaban en el suelo.

Derribaron y les propinaron patadas y puñetazos

Los presuntos agresores son tres menores de edad, dos de 17 y otro de 16, que abordaron a los dos chicos en las inmediaciones del centro cívico de Aldabe mientras estos salían de un establecimiento de ocio en la zona de Coronación. Momentos después les derribaron para luego propinarles puñetazos y patadas.

Tal y como han apuntado las víctimas, sus agresores comenzaron a proferir insultos de carácter homófobo mientras les golpeaban estando estos en el suelo. La policía vasca se presentó en el lugar de los hechos sobre las 6 horas de la madrugada de este domingo en el Casco Viejo de Vitoria, donde presuntamente tuvo lugar la agresión a los dos chicos.

Los detenidos fueron localizados en la calle Siervas de Jesús y quedarán a disposición de la Fiscalía de Menores una vez que finalicen las diligencias policiales.

La agresión un concejal de Murcia en un kebab

Por otra parte, en abril del año pasado se produjo otra agresión homófoba en un kebab de Murcia, donde la víctima fue Víctor Sáez, concejal del municipio de Lorquí. Al entrar en el local, varios trabajadores le rodean y le agarran. Una camarera le golpea la cabeza y otra amenaza con tirarle una silla, mientras el resto se tiran sobre él.

"Empezaron a burlarse de mí, a hacer gestos con la cara y a hacer movimientos con la muñeca como de amaneramiento", contó a 'Ahora Sonsoles'.

