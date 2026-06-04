Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Acceso Universidad

Una madre gallega de 47 años se presenta a la PAU con su hijo: "Nos pasamos apuntes”

María Dolores tiene 47 años y quería animar a su hijo y demostrarle que “si se quiere, se puede”.

Una madre se examina de la PAU con su hijo

Una madre gallega de 47 años se presenta a la PAU con su hijo: "Nos pasamos apuntes” | Antena 3 Noticias

Publicidad

Úrsula Lorenzo
Publicado:

A las puertas del centro de exámenes donde se realiza la Prueba de Acceso a la Universidad, nada más entregar el último examen, María Dolores está feliz. “Apruebe o suspenda, la experiencia ha sido increíble”, asegura. Tiene 47 años y, en su momento, no pudo presentarse a lo que entonces se llamaba Selectividad debido a un problema de salud. “En aquel momento tuve que dejarlo por una enfermedad. Ahora tenía tiempo, podía retomarlo y decidí hacerlo”, explica.

Lo ha hecho por ella y por su hijo Pablo, que tiene 17 años y ha sido su compañero de estudios. “Realmente cada uno estudiaba en su habitación, pero después nos preguntábamos cosas: ¿Tú cómo llevas esto o lo otro?, mamá, déjame los apuntes”, sonríe.

Se preguntaban los temas y se pasaban apuntes

La intención de esta vecina de la localidad pontevedresa de Poio es servir de ejemplo para su hijo. «Demostrarle que, si quieres, puedes; que con esfuerzo puedes lograr lo que quieras», nos dice. Durante su preparación, en la modalidad para adultos, ha conocido a personas de muchas edades que han retomado los estudios de mayores y asegura que han sido una auténtica inspiración.

“Lo importante es no parar, hacer cosas, aprender. Cuando lo haces a esta edad te lo tomas de otra manera, es muy diferente. Lo haces porque quieres, no como una obligación, como cuando eres joven”.

La satisfacción y el orgullo que siente saltan a la vista. Le preguntamos si su hijo se siente orgulloso de ella y sonríe con esa sonrisa de quien sabe la respuesta, aunque no la haya escuchado. “Los chavales, a los 17 años, están a otras cosas”, nos dice. Pero sabe que en el futuro sí lo valorará, casi como si sus estudios fueran realmente un aprendizaje para él.

Ahora toca relajarse y descansar después de unos días muy duros. “Es muy estresante; la verdad es que estos días se pasa mal”. Por ello se solidariza con los jóvenes que se lo juegan todo en estas pruebas. “Yo no sé lo que haré, ya se verá, poco a poco”, nos dice.

No tiene un objetivo claro para ella; por el momento solo espera que su hijo Pablo consiga entrar en el grado que quiere y formarse en temas relacionados con la informática, que es lo que le gusta. Ella, no nos cabe duda, encontrará algo más en lo que formarse porque, como afirma: “Lo importante es no estarse quieta”.

Client Challenge

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Client Challenge

Publicidad

Sociedad

Carlos Mazón

La jueza de la dana anula la declaración de Mazón como testigo tras permitirle personarse en la causa

Detenido en Granada el violador del ascensor

El histórico violador del ascensor, arrestado en Granada por reincidir cuando estaba de permiso

Vegueta se prepara para recibir al Papa: “Hemos tenido que pedir los bolsos varias veces porque se agotan”

Vegueta se prepara para recibir al Papa: “Hemos tenido que pedir los bolsos varias veces porque se agotan”

Una madre se examina de la PAU con su hijo
Acceso Universidad

Una madre gallega de 47 años se presenta a la PAU con su hijo: "Nos pasamos apuntes”

Fallecidos en el pesquero Villa de Pitanxo
Galicia

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el patrón del pesquero Villa de Pitanxo por 21 homicidios imprudentes

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 4 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 4 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La cifra de muertos en Siria por los devastadores terremotos supera los 1.500
Efemérides

Efemérides de hoy 4 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 4 de junio?

Consulta las efemérides de hoy 4 de junio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Antena 3 Noticias emitirá este domingo el 'Especial Visita del Papa a España: León XIV en Madrid'

Antena 3 Noticias emitirá este domingo el 'Especial Visita del Papa a España: León XIV en Madrid'

Río Segre

Dos cadáveres en menos de cinco horas en Lleida: un hombre en el pantano de Utxesa y una mujer en el río Segre

Joyería

Atraco con armas de fuego en una joyería en el centro comercial de La Vaguada

Publicidad