El cambio de criterio para estar en 'La Casita' de Bad Bunny: ¿Más diversidad tras las críticas?

Bad Bunny ha llegado a España en medio de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' y ya ha ofrecido seis de los doce conciertos programados en el país —dos en Barcelona y cuatro en Madrid—, todos ellos con las entradas agotadas.

En cada uno de ellos, la famosa estructura rosa, conocida como 'La Casita', se ha llevado la mayoría de las miradas. Sin embargo, no siempre por motivos positivos. Si en un primer momento la curiosidad se centró en descubrir qué personas famosas serían invitadas a estar en 'La Casita', con el paso de los días el debate ha girado hacia otro aspecto: el perfil de las mujeres seleccionadas.

Jóvenes, con cuerpos normativos y vestidas de una manera determinada, son algunos de los requisitos que numerosos usuarios han señalado como indispensables para poder subir a 'La Casita'. Algo que ha despertado numerosas reacciones y denuncias hacia la homogeneidad estética y por el mensaje "machista, clasista y de postureo" que se puede estar transmitiendo a la sociedad.

No obstante, también han aparecido algunas asistentes compartiendo consejos para tener más posibilidades de ser elegida por el ojeador: desde recomendaciones sobre las prendas más adecuadas hasta sugerencias de cómo actuar y dónde colocarse en el recinto para llamar su atención.

Bad Bunny se ha caracterizado siempre por ser un artista especialmente implicado en temas sociales. Es por esto que las críticas ya no solo se centran en el patrón observado, sino también en la supuesta incoherencia que señalan muchos fans entre los valores que el propio artista promueve y lo que puede observarse a su alrededor en 'La Casita'.

¿Un cambio hacia la diversidad?

Pero esta tendencia parece haber dado un giro en el último concierto del artista. Según han señalado algunos asistentes en redes sociales, los integrantes de 'La Casita' presentaron un perfil más diverso que en actuaciones anteriores. Sobre el escenario pudieron verse personas de distintas tallas, edades y tonos de piel bailando al ritmo de las canciones de Bad Bunny.

Tras el concierto del martes 2 de junio, que era el tercero en la capital madrileña, comenzaron a multiplicarse los comentarios en redes sociales: "Bad Bunny ha respondido a las críticas, ahora hay muchísimos más chicos y otros perfiles de chicas"; "llegaron los cambios"; "ahora sí"; o "ahí está la importancia de la crítica" fueron algunos de los mensajes compartidos por los usuarios.

Aunque el artista puertorriqueño no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica generada en torno a su puesta en escena, el cambio percibido por parte de los asistentes ha alimentado las especulaciones sobre una posible reacción ante las críticas recibidas.

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